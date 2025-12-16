Sembríos de coca en Bolivia aumentaron 10% en 2024, según la ONU

El área cultivada con plantas de coca en Bolivia alcanzó las 34.000 hectáreas en 2024, una expansión del 10% frente a 2023, informó este lunes la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

Bolivia es el tercer productor mundial de cocaína, que se fabrica a partir de la hoja de coca, detrás de Perú y Colombia, de acuerdo con estimaciones del mismo organismo.

La legislación boliviana permite hasta 22.000 hectáreas de esos sembríos para fines tradicionales entre las comunidades indígenas, como el masticado o su bebida en infusiones.

"El excedente entre la superficie autorizada y la reportada alcanza las 12.000 hectáreas", dijo en conferencia de prensa Mónica Mendoza, representante de la Unodc en el país. El remanente se presume que va hacia el narcotráfico.

La región donde más se expandieron los cultivos fue la del Trópico de Cochabamba, bastión del movimiento cocalero liderado por el expresidente Evo Morales (2006-2019), en el centro del país. Allí las plantaciones alcanzaron las 14.200 hectáreas y crecieron 18% en solo un año.

En Los Yungas, una zona tropical de La Paz, aún se encuentra la mayor superficie sembrada, con 19.000 hectáreas, aunque su crecimiento anual fue de 4%. En tanto, en el norte de La Paz se reportó una reducción de 12%, con un total de 478 hectáreas estimadas.

El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, señaló que estas cifras "demuestran" la "permisibilidad que hubo en el pasado inmediato", durante los gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo que gobernó 20 años.

El centroderechista Rodrigo Paz asumió la presidencia de Bolivia el pasado 8 de noviembre.

Según los datos publicados este lunes, las erradicaciones decrecieron en 2,9% en 2024.

"Nosotros (...) vamos a trabajar arduamente para tratar de reducir los cultivos de coca", señaló Oviedo.

A diferencia de informes anteriores de la Unodc, en este se calculó la producción potencial de cocaína boliviana.

"Si toda la producción de hoja de coca estuviera destinada a la elaboración ilícita de cocaína, el potencial de producción se estimaría en 394 toneladas métricas", dijo Mendoza, de Unodc.

En 2008, el entonces presidente Morales rompió relaciones con Estados Unidos con el argumento de un supuesto complot y expulsó a la agencia antidrogas DEA, que impulsaba políticas de erradicación.

En una reciente entrevista con AFP, el zar antidrogas del nuevo gobierno, Ernesto Justiniano, aseguró que "muy pronto" regresará la agencia estadounidense para una nueva estrategia antinarcóticos.