Semenyo y Cherki dejan al City cerca de la final de la Copa de la Liga

El Manchester City dio un gran paso hacia la final de la Copa de la Liga al imponerse 2-0 este martes en Newcastle, en la ida de las semifinales gracias a los goles de Antoine Semenyo y Rayan Cherki en la segunda parte.

Los Citizens deberán confirmar este resultado en la vuelta, el 4 de febrero en casa, antes de proyectarse hacia la final programada el 22 de marzo en Londres, contra el Arsenal o el Chelsea.

Los jugadores dirigidos por Pep Guardiola encauzaron un partido que había sido bastante aburrido antes del descanso (ningún tiro a puerta).

A la vuelta de vestuarios, el Newcastle le dio un buen susto al arquero James Trafford, habitual suplente del City, dos veces seguidas: primero con un cabezazo de Yoane Wissa que desvió con acierto, y después con un disparo de Bruno Guimarães repelido por el poste (50').

Pero fue el Manchester City quien golpeó gracias a Semenyo, su nuevo extremo derecho recién llegado del Bournemouth tras un traspaso estimado en cerca de 75 millones de euros (87,3 millones de dólares).

El internacional ghanés nacido en Londres remató de zurda, a puerta vacía, un centro de Jérémy Doku desviado por Bernardo Silva (53').

Semenyo, que ya había marcado en su primer partido, ganado 10-1 el sábado contra el Exeter (tercera división) en la Copa de Inglaterra, se quedó sin doblete diez minutos después (63') por un fuera de juego de Erling Haaland minuciosamente analizado por el VAR.

Rayan Cherki certificó la victoria de los visitantes en el tiempo añadido (90'+9) tras un pase atrás de Rayan Aït-Nouri, otro recién ingresado.

El Manchester City conquistó cuatro títulos consecutivos de la League Cup de 2018 a 2021, pero no ha vuelto a acceder a la final desde entonces.

El equipo de Pep Guardiola, segundo en la Premier League, figura en el Top-8 de la Liga de Campeones y disputará la cuarta ronda de la Copa de Inglaterra en febrero.

Chelsea y Arsenal disputan la ida de su semifinal el miércoles en Stamford Bridge (20h00 GMT).