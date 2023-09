WILMINGTON, Delaware--(BUSINESS WIRE)--sep. 12, 2023--

The LYCRA Company, l√≠der mundial en soluciones innovadoras y sostenibles de fibra y tecnolog√≠a para los sectores de la confecci√≥n y el cuidado personal, ha anunciado hoy que dos de sus empleados participar√°n como ponentes en el 62.¬ļ Congreso Mundial de la Fibra (GFC) de Dornbirn. Se trata de un evento anual que se celebra del 13 al 15 de septiembre en el Kulturhaus de Dornbirn (Austria). Estas exposiciones abarcan dos iniciativas clave dentro del proyecto y la visi√≥n de la plataforma ¬ęPlanet Agenda¬Ľ de The LYCRA Company y los Objetivos de Sostenibilidad 2030.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230912425801/es/

The LYCRA Company's Jean Hegedus, director of sustainable business development, will present ‚ÄúRecyclability of Garments with Stretch Fibers: Challenges and Solutions‚ÄĚ at the 62nd Dornbirn Global Fiber Congress (GFC). (Photo: Business Wire)

El Dr. Nicholas Kurland, director de estrategia de innovaci√≥n de The LYCRA Company presentar√° ¬ęFibra LYCRA ¬ģ compostable de forma industrial¬Ľ en el pabell√≥n A el 13 de septiembre a las 14:20 horas CEST. El mercado del cuidado personal se ha transformado gracias a la incorporaci√≥n de fibras el√°sticas en los pa√Īales para mejorar el ajuste y el rendimiento; sin embargo, hasta la fecha, las opciones para evitar que lleguen a vertederos al final de la vida √ļtil son limitadas. Este debate propone una soluci√≥n para las prendas higi√©nicas de un solo uso, centrada en mejorar la licra (o spandex) con una fibra compostable por m√©todos industriales, con el fin de mejorar la compatibilidad con los flujos de residuos sostenibles.

¬ęNuestros esfuerzos se han visto materializados en una nueva fibra con caracter√≠sticas de degradaci√≥n acelerada, sin sacrificar el rendimiento y la calidad que normalmente se esperan de la fibra LYCRA HyFit ¬ģ ¬Ľ, asegur√≥ Kurland. ¬ęEste avance en la tecnolog√≠a de la fibra ofrece un paso imprescindible hacia la producci√≥n de pa√Īales listos para el compostaje, mejora la sostenibilidad y aborda un desaf√≠o clave que presentan las prendas de un solo uso¬Ľ.

Jean Hegedus, director de desarrollo empresarial sostenible de The LYCRA Company, presenta una conferencia sobre ¬ęReciclabilidad de prendas con fibras el√°sticas: desaf√≠os y soluciones¬Ľ. Aunque las prendas fabricadas con fibras el√°sticas aportan muchos beneficios a los consumidores, como una mayor comodidad, estilo y ajuste, tambi√©n pueden plantear desaf√≠os √ļnicos para las marcas, los minoristas y sus cadenas de valor que trabajan para avanzar en un modelo de negocio circular. En esta ponencia se analizan las soluciones para las prendas que contienen licra y/o elastomulti√©ster y se propone un ecosistema de soluciones necesarias para comercializar tecnolog√≠as el√°sticas reciclables. Se desarrollar√° en el pabell√≥n A el 13 de septiembre a las 13:30 horas CEST.

¬ęNos complace poder compartir los resultados de dos ensayos: uno sobre el reciclaje de poli√©ster y fibra LYCRA ¬ģ y otro sobre el reciclaje de una mezcla de tejido de poli√©ster y fibra LYCRA ¬ģ T400 ¬ģ ¬Ľ, coment√≥ Hegedus. ¬ęEstamos muy entusiasmados con los resultados y creemos que se sientan las bases para desarrollar un sistema m√°s circular con nuestras ofertas de tejidos el√°sticos¬Ľ.

Acerca de The LYCRA Company

The LYCRA Company, la empresa que invierte en la innovaci√≥n y producci√≥n de fibras y soluciones tecnol√≥gicas para los sectores textil y del cuidado personal, es propietaria de las marcas comerciales y de consumo l√≠deres LYCRA ¬ģ, LYCRA HyFit ¬ģ, LYCRA ¬ģ T400 ¬ģ, COOLMAX ¬ģ, THERMOLITE ¬ģ, ELASPAN ¬ģ, SUPPLEX ¬ģ y TACTEL ¬ģ. Con sede en Wilmington, Delaware, The LYCRA Company es reconocida en todo el mundo por sus productos innovadores, su experiencia t√©cnica, sus soluciones sostenibles, su apoyo en t√©rminos de marketing y por el mercado LYCRA ONE‚ĄĘ. The LYCRA Company se centra en a√Īadir valor a los productos de sus clientes mediante el desarrollo de innovaciones exclusivas dise√Īadas para satisfacer las necesidades de comodidad y rendimiento prolongado del consumidor. Para obtener m√°s informaci√≥n, visite lycra.com.

LYCRA ¬ģ, LYCRA HyFit ¬ģ y LYCRA ¬ģ T400 ¬ģ son marcas comerciales de The LYCRA Company.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versi√≥n oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptaci√≥n y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la √ļnica versi√≥n del texto que tendr√° un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20230912425801/es/

CONTACT: Karie J. Ford

Karie.J.Ford@Lycra.com

Keyword: austria europe united states north america delaware

Industry keyword: environment textiles other retail specialty manufacturing sustainability fashion retail recycling

SOURCE: The LYCRA Company

Copyright Business Wire 2023.

Pub: 09/12/2023 12:40 pm/disc: 09/12/2023 12:40 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20230912425801/es