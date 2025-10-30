Senado aprueba resolución para revertir aranceles de Trump en todo el mundo; no entraría en vigor

WASHINGTON (AP) — El Senado aprobó el jueves una resolución que anularía muchos de los aranceles que ordenó el presidente Donald Trump contra países de todo el mundo, el más reciente ejemplo del descontento de Washington con las prácticas comerciales del mandatario, que se produce en el momento en que el republicano calificaba de exitosas sus negociaciones con China.

Después de celebrar una reunión con su homólogo chino Xi Jinping en Corea del Sur, Trump dijo que reduciría los aranceles sobre el gigante asiático y que China, a su vez, compraría 25 millones de toneladas de soya estadounidense cada año durante los próximos tres años. El presidente estadounidense afirmó que sus negociaciones comerciales asegurarían "prosperidad y seguridad para millones de estadounidenses".

Pero en Washington, los senadores --incluidos miembros del Partido Republicano-- han demostrado su desacuerdo con las tácticas arancelarias de Trump, aprobando una serie de resoluciones esta semana que anularían las emergencias nacionales que declaró el mandatario para justificar los impuestos a la importación.

Esta semana, el Senado aprobó resoluciones para poner fin a los aranceles impuestos sobre Brasil y Canadá. Y si bien sus esfuerzos legislativos están condenados al fracaso, dejaron al descubierto las divisiones al interior del Partido Republicano.

La más reciente resolución, que prácticamente pondría fin a la mayoría de las políticas arancelarias de Trump, fue aprobada con 51 votos a favor y 47 en contra, en una votación en la que cuatro republicanos se sumaron a todos los demócratas.

El senador republicano Rand Paul, quien apoyó a los demócratas en las resoluciones, reconoció a Trump por disminuir los aranceles sobre China, pero dijo que el resultado es "todavía mucho más alto de lo que hemos tenido".

"Aún conducirá a un aumento de precios", afirmó.

Las votaciones fueron orquestadas por los demócratas mediante el uso de una ley promulgada hace varias décadas que le permite al Congreso anular una emergencia presidencial. Sin embargo, los republicanos en la Cámara de Representantes han instituido una nueva regla que permite a la cúpula legislativa evitar que este tipo de resoluciones se sometan a votación. Además, Trump con toda certeza vetaría cualquier iniciativa que inhiba su poder sobre las políticas comerciales, lo que significa que la medida no entrará en vigor.

Demócratas pueden forzar una votación pero no un resultado

Sin embargo, los demócratas han podido forzar al Senado a abordar un tema incómodo para sus colegas republicanos.

"Las familias estadounidenses se están viendo presionadas por el aumento constante de precios", dijo el senador demócrata Ron Wyden durante un discurso en el pleno.

Añadió que "en muchos aspectos, los estados republicanos en zonas rurales son los más afectados", y señaló la presión económica que se ejerce sobre agricultores y fabricantes.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo que los estadounidenses no deberían dejarse engañar por el anuncio de Trump.

"Donald Trump ha cedido, dejando a las familias estadounidenses, a los agricultores y a las pequeñas empresas para que lidien con los destrozos de sus errores, de sus erráticas e intermitentes políticas arancelarias", declaró el demócrata.

Cómo ven los republicanos la política comercial de Trump

En general, ha habido poco movimiento entre los republicanos para oponerse públicamente a los aranceles de Trump. Una resolución prácticamente idéntica fracasó en abril con un empate en la votación ante la ausencia del republicano Mitch McConnell. El jueves, McConnell y Paul, además de las senadoras Lisa Murkowski y Susan Collins, se sumaron a los demócratas para aprobar la resolución.

Los cuatro republicanos ayudaron a avanzar resoluciones similares esta semana para poner fin a los aranceles sobre Brasil y Canadá. El senador republicano Thom Tillis también votó a favor de la resolución aplicable a Brasil, pero por lo demás, los senadores republicanos han mantenido su apoyo a las políticas comerciales del presidente.

"Estoy de acuerdo con mis colegas en que los aranceles deberían ser más específicos para evitar perjudicar a los estadounidenses", dijo el senador Mike Crapo, presidente de la Comisión de Finanzas del Senado, en un discurso en el pleno. Sin embargo, añadió que las negociaciones de Trump "están dando frutos" y elogió su anuncio de que Beijing permitiría la exportación de elementos de tierras raras y nuevamente comenzará a comprar soya de Estados Unidos.

Los republicanos que representan a estados agrícolas se mostraron particularmente entusiasmados con el anuncio de que China compraría 25 millones de toneladas de soya al año anualmente, comenzando con 10 millones de toneladas para el resto de este año.

El senador republicano Roger Marshall dijo que el acuerdo con China "sin lugar a dudas" justifica el uso de amenazas arancelarias por parte de Trump para la negociación de políticas comerciales con otras naciones. Calificó el anuncio como "una gran noticia" para los agricultores de Kansas, pero también reconoció que probablemente seguirán necesitando ayuda financiera mientras lidian con la presión de perder a su mayor cliente de soya y sorgo.

"No es como si pudieras chasquear los dedos y enviar US$15.000 millones en sorgo y soya de la noche a la mañana", señaló.

China había sido el mayor comprador de soya estadounidense hasta este año.

Compró casi 27 millones de toneladas en 2024, por lo que el acuerdo negociado por Trump únicamente garantiza devolver las exportaciones de soya a China por debajo de su nivel anterior.

El senador republicano Kevin Cramer calificó el acuerdo de compra como un "comienzo".

A la pregunta de si estaba de acuerdo con la evaluación de Trump de que su reunión con Xi había sido un rotundo éxito, Cramer sonrió y dijo que el presidente "es un optimista".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.