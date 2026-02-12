Senado argentino aprueba proyecto de reforma laboral en triunfo para Milei

BUENOS AIRES, 12 feb (Reuters) - El Senado de Argentina aprobó el jueves en la madrugada el proyecto de ley de reforma laboral impulsado por el gobierno del presidente ultraliberal Javier Milei, aunque debió negociar una serie de cambios a la iniciativa original

En un debate que se extendió durante más de 13 horas, el gobierno logró imponer la iniciativa con la que busca fomentar las inversiones y el empleo formal, ante la resistencia del peronismo de centroizquierda, que considera que la medida vulnera los derechos de los trabajadores

"Esta ley representa un punto de inflexión en la historia laboral argentina. Tras años de litigiosidad laboral que beneficiaba a unos pocos, burocracia excesiva y normas desfasadas ante los profundos cambios económicos y tecnológicos, estamos ahora ante una transformación profunda que devuelve previsibilidad, dinamismo y libertad al mercado de trabajo", dijo Milei en un comunicado a primera hora del jueves

La votación ocurrió en medio de un clima de tensión, ya que mientras los senadores debatían el proyecto -que ahora deberá ser votado por la Cámara de Diputados- manifestantes y efectivos policiales protagonizaron violentos enfrentamientos en la calle

Entre los principales cambios al proyecto original figura la eliminación del artículo que reducía el Impuesto a las Ganancias del 35% al 31%, que era reclamada por los gobernadores de las provincias, además de beneficios a los poderosos gremios

El proyecto flexibiliza las condiciones de contratación, modifica el esquema de indemnizaciones por despido, cambia el régimen de vacaciones y establece la posibilidad de ampliar la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas, además de establecer limitaciones al derecho a huelga

(Reporte de Lucila Sigal; editado por Walter Bianchi)