Senado argentino convierte en ley controvertida reforma laboral impulsada por Milei

BUENOS AIRES, 27 feb (Reuters) - El Senado de Argentina convirtió el viernes en ley una polémica reforma laboral impulsada por el presidente ultraliberal Javier Milei para mejorar el clima de inversiones, en medio de enérgicas protestas de sindicatos y partidos de la oposición

El proyecto, que ya había sido votado por ambas cámaras pero necesitaba la ratificación del Senado por haber sido modificado, fue aprobado por 42 votos a favor y 28 en contra. Dos senadores se abstuvieron de votar

El Gobierno argumentó que la norma abaratará costos al reducir indemnizaciones y juicios por despidos, entre otros puntos, a la vez que permitirá rebajar el elevado nivel de empleo informal del país, aunque los sindicatos consideran que recortará derechos a los trabajadores

(Reporte de Nicolás Misculin y Maximilian Heath)