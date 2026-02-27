Senado argentino da media sanción a polémica modificación de ley de glaciares

Buenos Aires, 26 feb (Reuters) - El Senado de Argentina dio media sanción el jueves a la modificación a una ley que protege los glaciares andinos, una medida impulsada por el Gobierno ultraliberal de Javier Milei para desbloquear millonarias inversiones de empresas mineras.

Con protestas de grupos ambientalistas fuera del Congreso, que consideran que los cambios a la ley de glaciares de 2010 debilitará la protección de los recursos hídricos para favorecer intereses económicos, el proyecto fue aprobado por 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención.

Ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados. (Reporte de Nicolás Misculin/Lucila Sigal)