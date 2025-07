Senado argentino da un revés a Milei al convertir en ley mejoras para jubilados y discapacitados

BUENOS AIRES (AP) — El Senado argentino dio el jueves un nuevo revés a la política de ajustes del presidente ultraderechista Javier Milei y convirtió en ley tres proyectos para mejorar las pensiones y las prestaciones para personas con discapacidad, pese al rechazo que ya había manifestado el mandatario contra las medidas por descuadrar sus cuentas públicas.

La sanción de las tres normas se logró con la confluencia de los votos de la oposición junto a algunos sectores hasta ahora afines al oficialismo que, sin embargo, en estos temas decidieron sumar su aval para garantizar mejoras en las prestaciones a los jubilados y a las personas con discapacidad.

El presidente Milei aprovechó su presencia en un acto en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires para adelantar que vetará esas leyes y que, en caso de que el Congreso insista con su sanción, recurrirá a la Justicia para evitar su implementación.

“Nada de lo que está pasando nos sorprende”, sostuvo Milei. “Están desesperados porque saben que en octubre la libertad arrasa”, en un juego de palabras entre el nombre de su organización política, La Libertad Avanza, y lo que avizora como una segura victoria en las urnas en las elecciones legislativas de medio término previstas para octubre.

Los cruces no se dieron solo entre el gobierno y la oposición, sino que también atravesaron al propio oficialismo.

Al inicio de la sesión en el Senado, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, cuestionó a través de la red social X, antes Twitter, a la presidenta del cuerpo legislativo y a la vez número dos de Milei, Victoria Villarruel. “Levántese, señora vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor”, le increpó por dar paso al debate de las leyes.

La respuesta de la propia vicepresidenta, que mantiene una relación distante con Milei desde hace meses, llegó a través de la misma red social: “Cumplo con mi rol institucional, el cual implica que presida las sesiones, me gusten o no. Entre otras cosas, me votaron para defender la institucionalidad y hacerla respetar, no para levantarme cuando las papas queman o cuando el Ejecutivo recuerda que soy Vicepresidente”.

Más tarde, Milei habló en el acto en la Bolsa de Comercio de “una traidora”, sin explicitar a quién se refería.

El presidente argentino ya

dejó clara su ruptura con Villarruel en noviembre

del año pasado cuando afirmó que su número dos no tenía “ningún tipo de injerencia” en la toma de decisiones.

“Hemos hecho 2500 reformas estructurales con el 15% de la Cámara de Diputados, siete senadores, una traidora, pero con el mejor jefe de Gabinete de la historia, que es Guillermo Francos”, lanzó Milei.