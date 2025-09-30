Senado condena la "masacre de civiles palestinos" y denuncia la respuesta "desproporcionada" de Israel

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

El pleno del Senado ha guardado un minuto de silencio por la "inaceptable masacre de civiles palestinos" en Gaza y ha condenado la respuesta militar "claramente desproporcionada" del Gobierno de Israel a los atentados de Hamás de septiembre de 2023, al tiempo que ha pedido la liberación de los rehenes por parte de Hamás.

Ha sido el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, quien ha pronunciado estas palabras en un discurso previo al inicio de la sesión ordinaria de este martes en el que ha llamado a alcanzar un alto el fuego con carácter "inmediato" y "definitivo" para "evitar que haya más víctimas" y ha reconocido a "todas las víctimas" del conflicto.

"No podemos mirar hacia otro lado", ha expresado Rollán, que ha insistido en la importancia de permitir la distribución "urgente y masiva" de ayuda humanitaria para "paliar la situación dramática" que se vive en la Franja de Gaza.

De la misma forma, el presidente del Senado ha reclamado que Hamás libere a los rehenes israelíes, quienes merecen "respeto y protección".

Posteriormente, en una intervención durante el capítulo de ausencias del Gobierno, el portavoz del PSOE, Juan Espadas, ha ratificado la "condena al genocidio que se está produciendo en Gaza".