Senado de Argentina rechaza veto presidencial a ley de emergencia en discapacidad

BUENOS AIRES, 4 sep (Reuters) - El Senado argentino revocó el jueves el veto presidencial sobre una ley de Emergencia en Discapacidad, lo que aumenta las presiones sobre el Gobierno libertario a poco de importantes elecciones legislativas en las que el presidente Javier Milei buscará incrementar bancas en el Congreso.

La medida ya había sido revocada en agosto por la Cámara de Diputados.

Milei vetó oportunamente la ley argumentando que su implementación impactaba en el gasto público, afectando el equilibrio fiscal, y sin que se dieran soluciones respecto al origen de los fondos necesarios para su ejecución.

Los senadores rechazaron el veto con 63 votos, mientras que siete lo apoyaron, por lo que desde el Gobierno se adelantó que la medida será judicializada.

La última vez que el Congreso argentino revocó un veto presidencial total fue en 2003, durante la gestión de Eduardo Duhalde.

La votación precede a las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires este fin de semana y a las elecciones intermedias en octubre. (Reporte de Walter Bianchi; Editado por Jorge Otaola, Eliana Raszewski)