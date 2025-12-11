Senado de Brasil aprueba ley que endurece castigos contra crimen organizado

El Senado de Brasil aprobó este miércoles una ley para reforzar el combate al crimen organizado, que cobró importancia tras una operación contra un grupo criminal en Rio de Janeiro, la más letal de la historia del país que dejó más de 100 muertos.

La iniciativa, propuesta inicialmente por el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva tras el operativo, sufrió sucesivas modificaciones para endurecerla y fue apoyada por partidos opositores de derecha que buscan una política de mano dura contra organizaciones narcotraficantes.

El miércoles el Senado aprobó por unanimidad el texto después de que la Cámara de Diputados lo hiciera en noviembre. Ahora deberá ser votada otra vez por la cámara baja para refrendar los cambios y entonces pasará a sanción presidencial.

Las bandas criminales controlan, además, el comercio, el transporte y hasta los servicios públicos en barrios densamente poblados conocidos en Brasil como favelas.

El proyecto de ley creó un nuevo delito específico de "facción criminal", para grupos que ejercen control territorial u operaciones violentas intraestatales. Será castigado con penas de entre 15 y 30 años de prisión.

La pena para un líder de facción podría alcanzar 60 años, con el máximo de agravantes.

El Comando Vermelho (CV) y el Primeiro Comando da Capital (PCC) son las principales facciones que actúan en Brasil, con ramificaciones en la región.

A finales de octubre, una operación contra el CV dejó 117 presuntos delincuentes y cinco policías muertos en Rio de Janeiro.

El operativo más letal en la historia de Brasil fue ampliamente elogiado por la derecha brasileña, pero rechazado por organizaciones de derechos humanos y el presidente Lula, que denunció una "matanza".

Blanco de críticas por su política laxista en seguridad, Lula respondió enviando al Congreso un proyecto de ley.

La bancada del Partido Liberal, del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, apoyó el texto pese a que quedó fuera su demanda de equiparar las facciones criminales con grupos "terroristas", una clasificación que permitiría el uso de armamento más letal contra ellas.

Tras conversar telefónicamente hace una semana, Lula y el presidente Donald Trump anunciaron que Brasil y Estados Unidos incrementarán la cooperación internacional contra el narcotráfico.

