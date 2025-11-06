Senado de EE. UU. estudiará una resolución para bloquear un ataque a Venezuela

Por Patricia Zengerle

WASHINGTON, 6 nov (Reuters) -

Los senadores estadounidenses tienen previsto votar el jueves una resolución que podría impedir que el presidente Donald Trump ataque Venezuela sin autorización del Congreso, un día después de que funcionarios del Gobierno dijeran a los legisladores que Washington aún no tenía una justificación legal para atacar territorio venezolano.

El Senado tiene previsto votar el jueves por la noche sobre una resolución de poderes de guerra cuyos principales patrocinadores son los demócratas Tim Kaine y Adam Schiff y el senador republicano Rand Paul.

Semanas de ataques estadounidenses contra barcos frente a las costas de Venezuela han aumentado la preocupación de que Trump lance un ataque contra el territorio del país.

Trump ha insinuado la posibilidad de ataques terrestres contra Venezuela durante semanas, y dijo que había autorizado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a llevar a cabo operaciones encubiertas en el país.

La semana pasada, negó que esté considerando ataques dentro de Venezuela, lo que parecía contradecir sus comentarios anteriores, pese a que Washington seguía aumentando una gran presencia militar en el Caribe, con aviones de combate, buques de guerra y miles de tropas.

El secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, informaron a los legisladores sobre la cuestión el miércoles.

"Sobre la base de esa sesión informativa, creo que la administración no quiere ir a la guerra con Venezuela", dijo Adam Smith, el demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, al Atlantic Council.

"Pero, de nuevo, el presidente Trump es bastante conocido por su -cuál sería la mejor manera de decirlo- enfoque caótico de las cosas. Es de los que cambian de opinión muy rápidamente. Así que, ¿quién sabe?".

El senador Mark Warner, el principal demócrata del comité de inteligencia, dijo que la justificación legal para los ataques en barco expuesta por funcionarios de la administración no incluía una para ataques directos en territorio venezolano.

"Nada en la opinión legal menciona siquiera a Venezuela", dijo Warner a periodistas al salir de la sesión informativa del miércoles.

Algunos expertos legales dicen que los ataques pueden violar el derecho internacional, así como las leyes estadounidenses contra el asesinato y las prohibiciones de asesinato.

Miembros del Congreso de ambos partidos se han quejado de que han recibido escasa información, como quién fue asesinado, pruebas de tráfico, el costo de la operación o la estrategia a largo plazo de la Administración para América Latina. (Reporte de Patricia Zengerle Edición en español de Javier López de Lérida)