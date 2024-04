Senado de EEUU aprueba ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán con amplio apoyo bipartidista

WASHINGTON (AP) — El Senado aprobó el martes un paquete de asistencia en tiempos de guerra con valor de 95.000 millones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán luego de meses de retrasos y contenciosos debates internos sobre qué tan involucrado debe estar Estados Unidos en los conflictos extranjeros.

La iniciativa fue aprobada con 79 votos a favor y 18 en contra la noche del martes, después de que la Cámara de Representantes le diera su visto bueno el sábado. Biden, quien trabajó en conjunto con la cúpula legislativa para obtener el respaldo, señaló en un comunicado difundido inmediatamente después de la aprobación de la iniciativa que firmará el paquete el miércoles y dará inicio al proceso de enviar armamento a Ucrania, que ha tenido problemas para mantener su posición en el frente de batalla ante Rusia.

“Esta noche, la mayoría bipartidista en el Senado se sumó a la Cámara de Representantes para responder al llamado de la historia en este crucial punto de inflexión”, declaró Biden.

El paquete también enviaría 26.000 millones de dólares en asistencia en tiempos de guerra para Israel, así como ayuda humanitaria a los ciudadanos de Gaza, además de 8.000 millones de dólares para contrarrestar las amenazas de China en Taiwán y la región del Indo-Pacífico. Funcionarios federales dijeron que podrían enviarse alrededor de 1.000 millones de dólares del paquete en el corto plazo, y una buena parte del resto en las próximas semanas.

En una entrevista con The Associated Press poco después de la votación, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, dijo que si el Congreso no hubiera aprobado la ayuda, “Estados Unidos habría pagado un precio económico, político y militar”.

“Muy pocas cosas que hemos hecho alcanzan este nivel de importancia histórica”, puntualizó.

En el pleno del Senado, Schumer dijo que el mensaje del Senado a los aliados de Estados Unidos es: “Estaremos con ustedes”.

Schumer y el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, hicieron de la aprobación de la iniciativa una de las máximas prioridades, acordando vincular la asistencia para Ucrania e Israel para ayudar a garantizar su aprobación y argumentando que podría haber graves consecuencias para Estados Unidos y muchos de sus aliados en el resto del mundo en caso de que no se contenga la agresión del presidente ruso Vladímir Putin. Trabajaron en conjunto con el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, para sobreponerse a lo que parecía ser una firme oposición republicana a otorgar asistencia a Ucrania, especialmente, y a fin de cuentas consiguieron amplias mayorías en ambas cámaras.