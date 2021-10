senado de eeuu, en camino a una tregua en disputa sobre el límite de endeudamiento

(Actualiza con respuesta demócrata)

Por Richard Cowan y Susan Cornwell

WASHINGTON, 6 oct (Reuters) - El Senado de Estados Unidos parecía estar cerca de llegar a un acuerdo temporal para evitar el impago de la deuda federal en las próximas dos semanas, después de que los demócratas dijeron el miércoles que podrían aceptar una propuesta republicana para desactivar la disputa que amenaza al conjunto de la economía.

Los demócratas suspendieron una votación a primera hora de la tarde después de que el principal republicano de la cámara, Mitch McConnell, presentó un plan que permitiría ganar más tiempo para resolver la cuestión.

Sin una acción del Congreso para elevar el límite de la deuda de 28,4 billones de dólares, el Departamento del Tesoro ha pronosticado que se quedará sin medios para pagar todas sus obligaciones el 18 de octubre.

El líder opositor ofreció un aumento hasta diciembre del límite de endeudamiento del país, lo que evitaría un peligroso incumplimiento del pago de la deuda de la mayor economía del mundo.

Varios demócratas dijeron que aceptarían la oferta. "Tenemos la intención de aceptar esta victoria temporal", dijo la senadora demócrata Tammy Baldwin en la CNN.

Pero sin una declaración del líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, no estaba claro si esa era la postura oficial del partido, y la Casa Blanca no se comprometió con la idea. La portavoz del Gobierno, Jen Psaki, dijo que aún no han recibido una oferta formal.

Si los demócratas siguen adelante con la propuesta de McConnell, tendrían que volver a tratar el tema en diciembre, justo cuando la financiación federal expira. Eso podría complicar sus esfuerzos para aprobar dos proyectos de ley de gasto masivo que constituyen gran parte de la agenda de Biden.

Los republicanos dijeron que los demócratas podrían utilizar el período para aprobar una extensión más larga del techo de la deuda a través de un complejo proceso llamado reconciliación, que los demócratas han desestimado como demasiado engorroso y arriesgado.

El Centro de Política Bipartidista dijo el miércoles que los pagos del seguro de desempleo, los salarios de millones de empleados federales y los pagos del seguro médico podrían retrasarse sin un aumento del techo de la deuda.

Se esperaba que los republicanos bloquearan el proyecto de ley que se sometía a votación el miércoles y que suspendía el límite de la deuda hasta diciembre de 2022, después de las elecciones legislativas que determinarán qué partido controla el Congreso durante los próximos dos años.

Analistas dicen que un impago podría poner en peligro el sistema financiero mundial y causar la pérdida de millones de puestos de trabajo. (Reporte de Susan Heavey y Jan Wolfe Editado en Español por Manuel Farías y Javier López de Lérida)