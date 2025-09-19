Senado de EEUU rechaza el proyecto de ley para evitar el cierre del Gobierno

Por David Morgan y Nolan D. McCaskill

WASHINGTON, 19 sep (Reuters) - El Senado de Estados Unidos rechazó el viernes un proyecto de ley provisional que habría evitado el cierre del Gobierno el 1 de octubre, ya que los demócratas retiraron su apoyo a la legislación y exigieron un mayor gasto en sanidad.

La votación, con 44 votos a favor y 48 en contra, se produjo en vísperas de un receso parlamentario de una semana y aumenta las posibilidades de que las agencias federales cierren si no se alcanza un acuerdo entre republicanos y demócratas antes de que expire la financiación actual a medianoche del 30 de septiembre.

Solo un demócrata votó a favor del proyecto de ley, por lo que no se alcanzaron los 60 votos necesarios para que siguiera adelante según las normas del Senado.

No estaba claro si el líder de la mayoría del Senado, John Thune, convocaría al Senado tras su receso para volver a intentarlo la próxima semana.

El Congreso ha tenido dificultades para aprobar la legislación sobre el gasto en los últimos años debido a las tensiones partidistas, lo que ha aumentado repetidamente la amenaza de un cierre que dejaría sin sueldo a los trabajadores del Gobierno y perturbaría una amplia gama de servicios.

El proyecto de ley rechazado, que fue aprobado por la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, a primera hora del día, mantendría las agencias federales funcionando con los niveles de financiamiento actuales hasta el 21 de noviembre, al tiempo que proporcionaría US$88 millones para proteger a los miembros del Congreso, el poder ejecutivo y el Tribunal Supremo de la amenaza de violencia política tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Los demócratas habían exigido fondos adicionales para créditos fiscales destinados a la atención médica en virtud de la Ley de Asistencia Asequible y el restablecimiento de los fondos recortados del programa de atención médica Medicaid para los estadounidenses con bajos ingresos. Pero esa iniciativa fracasó por 47 votos contra 45 en una votación anterior en el pleno.

El debate de financiamiento anual cubre solo alrededor de una cuarta parte del presupuesto de 7 billones de dólares del gobierno federal, que también incluye programas obligatorios como la Seguridad Social y Medicare, así como los pagos de la deuda nacional de 37,5 billones de dólares. (Reporte de Nolan D. McCaskill y David Morgan; Editado en español por Juana Casas y Daniela Desantis)