Senado francés aprueba propuesta para permitir exploración de petróleo y gas en territorios de ultramar

Por América Hernández

PARÍS, 29 ene (Reuters) - El Senado francés aprobó el jueves una propuesta para permitir la exploración de petróleo y gas en sus territorios de ultramar, tras un debate que enfrentó los compromisos climáticos que el país mantiene desde hace una década con la preocupación por la soberanía energética y la seguridad del suministro.

La decisión supone una victoria para los legisladores que representan a la Guayana Francesa, que habían presionado para que se reexaminaran los recursos nacionales tras los enormes descubrimientos de petróleo y gas realizados en aguas vecinas en los últimos años.

"Me gustaría dar las gracias a mis colegas que votaron a favor de esto (...) y lamento que el Gobierno no haya seguido su ejemplo, quizá más por dogmatismo que por preocupación por el interés nacional", declaró el senador Georges Patient, promotor del proyecto de ley.

El proyecto de ley pasará ahora a la Asamblea Nacional, donde aún puede ser enmendado.

En 2017, Francia prohibió por primera vez en el mundo las nuevas licencias de exploración y producción de petróleo y gas, con la esperanza de que otros países siguieran su ejemplo para reducir el calentamiento global.

Sin embargo, los temores sobre la seguridad energética en Europa tras la pérdida del gas ruso, junto con la preocupación por la creciente dependencia del gas natural licuado de Estados Unidos, han llevado a muchos a reconsiderar el desarrollo de los recursos nacionales.

El ministro de Finanzas francés, Roland Lescure, calificó el proyecto de ley de "anacrónico" y advirtió que el país perdería credibilidad en la escena internacional si daba marcha atrás en sus propias restricciones a la producción de combustibles fósiles.

Francia produce petróleo en tierra firme, principalmente en la región de París, lo que cubre solo el 1% de su consumo anual y debe cesar en 2040 según la legislación vigente.

(Reporte de América Hernández; Editado en español por Natalia Ramos)