Senado México discutirá nominación de María del Carmen Bonilla como subsecretaria de Hacienda

CIUDAD DE MÉXICO, 12 ago (Reuters) - El Senado mexicano discutirá el miércoles la nominación de la presidenta Claudia Sheinbaum para que María del Carmen Bonilla asuma el cargo de subsecretaria de Hacienda, de acuerdo a una convocatoria de la presidencia de la mesa directiva de la cámara alta.

En caso de ser ratificada, Bonilla actual directora de la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales de la Secretaría de Hacienda, ocupará el puesto que dejó vacante en marzo Edgar Amador para asumir como secretario de Hacienda. Sería la segunda mujer en ocupar ese cargo en la historia del país.

Licenciada en Finanzas, Bonilla ha tenido distintos cargos en Hacienda, en el área de manejo de la deuda pública, además de trabajar en el instituto de seguridad social IMSS y en varios importantes bancos con presencia en el país latinoamericano.

La funcionaria fue una pieza clave en la reciente emisión de notas precapitalizadas por 12.000 millones de dólares para dotar de liquidez a la petrolera estatal Pemex.

Además del nombramiento de Bonilla, el Senado discutirá también el nombramiento de Omar Reyes Colmenares como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, de acuerdo a la convocatoria. (Reporte de Raúl Cortés Fernández y Cassandra Garrison; editado por Adriana Barrera)