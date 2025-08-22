Senador aliado de Trump, nuevo presidente del RNC

Gruters ganó el puesto sin oposición después de que Trump lo respaldara para reemplazar al presidente saliente del RNC, Michael Whatley, que se postulará para el Senado en Carolina del Norte el próximo año.

Gruters, de 48 años, ha sido durante mucho tiempo uno de los mayores partidarios de Trump. No solo copresidió la campaña presidencial de Trump en Florida en 2016, sino que lo nombró "Estado del Año" en 2012 cuando era presidente del Partido Republicano del Condado de Sarasota, mucho antes de que el magnate se convirtiera en el líder incuestionado del partido a nivel nacional.

"Hoy no se trata de una persona, se trata de nuestra misión: las elecciones intermedias están por delante, donde debemos ampliar nuestra mayoría en la Cámara y el Senado y continuar eligiendo a republicanos en todo el país", dijo Gruters a los miembros del RNC después de su elección el viernes.

"Y luego avanzamos hacia las elecciones presidenciales, donde las apuestas no podrían ser más altas", añadió.

Gruters se hace cargo del RNC antes de las elecciones intermedias de 2026, cuando los republicanos tendrán la tarea de proteger sus estrechas mayorías en la Cámara y el Senado.

El RNC actualmente tiene una ventaja monetaria considerable sobre el Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés). Hasta julio, el RNC tenía US$84 millones, en comparación con solo US$14 millones para el DNC, según nuevos informes financieros de campaña presentados esta semana.

Con Gruters, la Casa Blanca tiene un presidente de RNC que ha estado durante mucho tiempo en sintonía con sus objetivos políticos y alguien en quien confían profundamente.

"Deseamos al presidente Wheatley mucho éxito y sabemos que el Comité Nacional Republicano será bien administrado por el senador Joe Gruters", dijo la jefa de gabinete de Trump, Susie Wiles, a NBC News el viernes.

"Joe ha sido parte del equipo de Trump desde el principio y apreciamos su voluntad de servir en este importante papel de liderazgo a medida que el Partido Republicano continúa creciendo y eligiendo buenos republicanos para servir al país", agregó Wiles. (ANSA).