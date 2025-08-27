Senador de EEUU Ted Cruz habla con Bukele sobre tácticas antipandillas

El senador estadounidense Ted Cruz, quien está de visita en El Salvador, conversó con el presidente Nayib Bukele sobre "tácticas" para combatir a las pandillas, informaron ambos el miércoles.

Bukele lanzó una "guerra" contra las pandillas en marzo de 2022, al amparo de un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial, criticado por organismos defensores de derechos humanos.

"Hablamos sobre cómo El Salvador desarrolló tácticas antiterroristas de vanguardia para combatir a las pandillas, transformando su país de uno de los más peligrosos de La Tierra a uno de los más seguros", señaló Cruz en X en referencia a la reunión, que tuvo lugar el martes.

"Lo que estoy viendo sobre el terreno es un éxito asombroso", remarcó el senador republicano por Texas, firme partidario del presidente Donald Trump.

"Gracias, senador. Fue un honor para nosotros darle la bienvenida a nuestro país", escribió en inglés Bukele en X.

Cruz dijo que también sostuvo un encuentro con el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, "y otros dirigentes" del país, sin identificarlos.

La embajada estadounidense en San Salvador indicó en X que el senador "se encuentra en el país para desarrollar una apretada agenda relacionada con temas clave para ambos países".

Bukele goza de una gran popularidad en el país gracias a su ofensiva contra las pandillas, que redujo al mínimo los índices de violencia criminal y facilitó su reelección en 2024.