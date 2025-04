Senador de Maryland se reúne con vicepresidente de El Salvador para pedir libertad de Kilmar Abrego

WASHINGTON (AP) — El senador de Maryland, Chris Van Hollen, viajó a El Salvador el miércoles y se reunió con el vicepresidente del país para presionar por la liberación de Kilmar Abrego García, un hombre que fue enviado a ese país por el gobierno de Trump en marzo a pesar de una orden de un tribunal de inmigración que impedía su deportación.

Van Hollen, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo en una conferencia de prensa en San Salvador después de la reunión que el vicepresidente Félix Ulloa afirmó que su gobierno no podía devolver a Abrego García a Estados Unidos y se negó a permitir que Van Hollen lo visitara en la notoria prisión para pandillas donde está detenido.

“¿Por qué el gobierno de El Salvador sigue encarcelando a un hombre cuando no tienen evidencia de que haya cometido algún delito y no se les ha proporcionado ninguna evidencia de Estados Unidos de que haya cometido algún delito?", Van Hollen dijo a los periodistas después de la reunión. “Deberían simplemente dejarlo ir”.

El gobierno de Trump y el presidente salvadoreño Nayib Bukele dijeron esta semana que no tienen base para enviarlo de regreso, incluso cuando la Corte Suprema de Estados Unidos ha instado al gobierno a facilitar su retorno. Los funcionarios de Trump han dicho que Abrego García, un ciudadano salvadoreño que vivía en Maryland, tiene vínculos con la pandilla MS-13, pero sus abogados señalan que el gobierno no ha proporcionado evidencia de ello y Abrego García ha disputado esa afirmación. Nunca ha sido acusado de ningún delito relacionado con tal actividad.

“Aquí hay una situación injusta”, dijo Van Hollen. “El gobierno de Trump está mintiendo sobre Abrego García. Los tribunales estadounidenses han examinado los hechos”.

Los demócratas han aprovechado el caso para poner de relieve lo que consideran una falta de respeto del presidente Donald Trump hacia los tribunales y como los votantes de base los han alentado a luchar más contra las políticas de Trump. El senador demócrata por Nueva Jersey Cory Booker también estaba considerando un viaje a El Salvador, al igual que algunos demócratas de la Cámara de Representantes.

“Esta es una crisis constitucional”, dijo a The Associated Press el representante Robert García, demócrata de California, uno de los demócratas que está considerando viajar a El Salvador. “Esto no se trata solo de una política de deportación. Se trata de desafiar la Constitución y la Corte Suprema”.

García envió una carta conjunta con el representante Maxwell Frost, demócrata de Florida, al presidente del Comité de Supervisión James Comer, republicano de Kentucky, solicitando una delegación del Congreso para viajar a El Salvador e investigar la condición de Abrego García. El diputado indicó que si el viaje no es aprobado, algunos demócratas aún planean viajar a la nación centroamericana.

“Necesitamos llamar la atención sobre este caso. Necesitamos estar en El Salvador. Necesitamos trabajar con la familia. Necesitamos trabajar con el gobierno salvadoreño. Necesitamos presionar a la Casa Blanca para que haga lo correcto”, dijo Garcia.

Los funcionarios de Trump criticaron el viaje del senador demócrata y renovaron sus afirmaciones de que Abrego García era un miembro de una pandilla.

Tom Homan, zar fronterizo de Trump, dijo en Fox News que está “disgustado de que cualquier representante del Congreso se vaya corriendo a El Salvador".

“Nos deshicimos de una persona peligrosa, un nacional salvadoreño fue devuelto al país de El Salvador, así que está en casa”, dijo.

Algunos republicanos también han planeado viajes a la prisión en apoyo de los esfuerzos del gobierno de Trump. El representante Riley Moore, un republicano de Virginia Occidental, publicó el martes por la noche que había visitado la prisión donde Abrego García está detenido. No mencionó a Abrego García, pero dijo que la instalación “alberga a los criminales más brutales del país”.

“Ahora me voy aún más decidido a apoyar los esfuerzos del presidente Trump para asegurar nuestra patria”, escribió Moore en las redes sociales.

La disputa en torno a Abrego García también se ha desarrollado en contenciosos judiciales, con repetidas negativas del gobierno a informar al juez de lo que planea hacer, en su caso, para repatriarlo. El gobierno de Trump ha llamado a su deportación un error, pero también ha argumentado, esencialmente, que su conclusión sobre la afiliación de Abrego García lo hace inelegible para la protección de los tribunales.

Desde marzo, El Salvador ha aceptado de Estados Unidos a más de 200 inmigrantes venezolanos, a quienes los funcionarios del gobierno de Trump han acusado de actividad pandillera y crímenes violentos, y los ha detenidos en la prisión de máxima seguridad para pandillas del país, justo a las afueras de San Salvador. Esta cárcel se inscribe en la ofensiva más amplia de Bukele contra las poderosas pandillas callejeras del país, que ha llevado a la detención de 84.000 personas y ha hecho a Bukele extremadamente popular en su país.

Grupos de defensa de los derechos humanos han acusado previamente al gobierno de Bukele de someter a los encarcelados a “uso sistemático de tortura y otros malos tratos". Sin embargo, agentes que operan ahí niegan haber cometido irregularidades.

Van Hollen dijo después de su reunión que Abrego García fue “secuestrado ilegalmente de Estados Unidos y no cometió ningún delito”.

“Seguiré presionando en mi tiempo restante aquí y seguiré presionando más allá de eso”, dijo Van Hollen.

___

Jalonick y Brown informaron desde Washington. El periodista de The Associated Press Seung Min Kim contribuyó a este informe.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.