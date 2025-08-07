Senador dice que FBI ayudará a localizar a demócratas que salieron de Texas para impedir votación

Por Sarah N. Lynch y Joseph Ax

WASHINGTON, 7 ago (Reuters) - El FBI ayudará a Texas a localizar a los legisladores demócratas que abandonaron el estado como parte de un esfuerzo colectivo para frustrar los esfuerzos republicanos de redibujar los distritos del Congreso, dijo el jueves el senador republicano John Cornyn.

"El director Kash Patel ha aprobado mi solicitud para que el FBI ayude a las fuerzas del orden estatales y locales a localizar a los demócratas de la Cámara de Representantes de Texas fugados", dijo en un comunicado. "No podemos permitir que estos legisladores deshonestos eludan sus responsabilidades constitucionales".

No quedó claro de inmediato cómo podrían implicarse los agentes federales. El FBI declinó hacer comentarios.

Los legisladores no están acusados de ningún delito. Esta semana, el presidente republicano de la Cámara texana emitió órdenes civiles para que los demócratas ausentes -la mayoría de los cuales se fueron a estados liderados por los demócratas, como Illinois, Nueva York y Massachusetts- sean llevados de vuelta a Austin.

No obstante, las órdenes sólo se aplican dentro del estado y se basan en las normas de la Cámara, no en el derecho penal.

JB Pritzker, el gobernador demócrata de Illinois, donde se han refugiado decenas de legisladores texanos, rechazó la idea de que el FBI pueda desplegarse en su estado para buscar a los legisladores, calificándola de "grandilocuente" y advirtiendo que las tropas estatales "protegen a todo el mundo en Illinois".

Más de 50 demócratas de la legislatura texana abandonaron el estado antes de la sesión del lunes, negando a los republicanos el quórum necesario para votar sobre un plan de redistribución de distritos respaldado por el presidente Donald Trump.

La inusual redistribución distrital tiene como objetivo dar la vuelta a cinco escaños demócratas en las elecciones de mitad de mandato del próximo año, cuando los republicanos defenderán su estrecha mayoría en la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense. (Editado en español por Carlos Serrano)