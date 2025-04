Senador eeuu llega a el salvador para intentar liberar a hombre deportado por error

Por Nelson Rentería

SAN SALVADOR, 16 abr (Reuters) - El senador demócrata Chris Van Hollen llegó la mañana del miércoles a El Salvador y dijo que buscará reunirse con altos funcionarios del país centroamericano para lograr la liberación de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño deportado por error y que permanece en una megacárcel, junto con peligrosos delincuentes.

El lunes, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que no tenía planes de devolver a Ábrego, al reunirse con su homólogo Donald Trump en la Casa Blanca. Y en la víspera, la jueza estadounidense que lleva el caso dijo que no había pruebas de que el gobierno de Trump haya intentado que Ábrego regrese al país y que no tolerará "el juego o la grandilocuencia".

La administración de Trump ha enviado a cientos de personas, en su mayoría venezolanos, a El Salvador en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, incluido Ábrego, un residente de Maryland que Washington ha reconocido haber deportado por un "error administrativo".

"Acabo de llegar a San Salvador hace un rato y espero reunirme con el equipo de la embajada de Estados Unidos para hablar sobre la liberación del señor Ábrego García", dijo Van Hollen en un mensaje en su cuenta de X.

"También espero reunirme con funcionarios salvadoreños de alto nivel. El objetivo de mi visita es hablar con la gente de aquí sobre la liberación de Kilmar Ábrego García. Le dije a su esposa y a su familia que haría todo lo posible para traerlo a casa, y seguiremos trabajando en ello hasta lograrlo", agregó.

Ábrego García, de 29 años, es un salvadoreño que salió de su país de origen a los 16 años escapando de la violencia ligada a las pandillas. Tras llegar como indocumentado a Estados Unidos en 2011, ser arrestado y seguir un proceso judicial que podía haber llevado a su deportación, le fue concedida una orden de protección en 2019 para continuar viviendo en Estados Unidos.

En marzo, después de que un juez dijera que los vuelos que transportaban migrantes procesados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros debían regresar a Estados Unidos, Bukele escribió en X que era demasiado tarde, junto a unas imágenes en las que se veía a unos hombres siendo sacados a toda prisa de un avión en la oscuridad de la noche.

El caso de Ábrego García ha llamado especialmente la atención. La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó una orden de la jueza Paula Xinis que ordenaba al Gobierno "facilitar y efectuar" el regreso de Ábrego, pero dijo que el término "efectuar" no estaba claro y podría exceder su autoridad.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, se reunirá más tarde el miércoles con el ministro de Defensa Nacional de El Salvador, René Merino, en el Pentágono. (Reporte de Nelson Rentería en San Salvador y Diego Oré en Ciudad de México; Reporte adicional de Idrees Ali en Washington DC)