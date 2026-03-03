Senador republicano de Texas busca retener su escaño; demócratas se enfrentan

DALLAS (AP) — El senador republicano de Texas John Cornyn intenta aferrarse a un quinto mandato en las primarias republicanas del martes, mientras los demócratas elegirán si envían a la representante Jasmine Crockett o al representante estatal James Talarico a una elección general de noviembre en la que el partido espera tener una oportunidad.

Texas es uno de los tres estados que dan inicio a las elecciones de medio mandato de este año, una tanda de primarias que llega mientras Estados Unidos e Israel están en guerra con Irán. La guerra, que comenzó durante el fin de semana, ha matado al menos a seis militares norteamericanos, se ha convertido en una conflagración regional y ha hecho aumentar los precios del petróleo y el gas natural. El presidente Donald Trump, que hizo campaña con una agenda aislacionista de “Estados Unidos primero” y fue a la guerra sin autorización del Congreso, enfrenta crecientes cuestionamientos sobre su justificación y una estrategia de salida.

El martes también es el último día de votación en Carolina del Norte y Arkansas en unas primarias que marcan el inicio de las elecciones de medio mandato de 2026, mientras los demócratas buscan poner fin al control republicano sobre Washington y frenar a Trump.

Cornyn enfrenta un desafío de Ken Paxton, el fiscal general del estado y favorito del movimiento derechista MAGA, y del representante Wesley Hunt, en una contienda que probablemente avanzará a una segunda vuelta en mayo entre los dos más votados. Los tres republicanos han hecho campaña destacando sus vínculos con Trump, quien no ha respaldado a nadie en la carrera.

Crockett y Talarico sostienen cada uno que son el candidato más fuerte para la elección general en un estado que respaldó a Trump por casi 14 puntos porcentuales en 2024 y donde un demócrata no ha ganado una contienda estatal en más de 30 años.

Los votantes también están eligiendo candidatos a la Cámara de Representantes usando nuevos límites de distritos congresionales que los legisladores republicanos —alentados por Trump— redibujaron para ayudar a elegir a más republicanos.

Cornyn lucha por conservar el escaño; Crockett y Talarico compiten por los demócratas

Cornyn espera evitar convertirse en el primer senador republicano en la historia de Texas que no sea renominado. Su relación fría con Trump es parte de la razón por la cual es vulnerable. Él y grupos aliados han gastado 64 millones de dólares solo en publicidad televisiva desde julio para intentar estabilizar su apoyo.

Paxton empezó a hacer campaña en serio apenas el mes pasado, pero ha acaparado titulares nacionales por presentar demandas contra iniciativas demócratas. Se ha mantenido popular en Texas pese a un juicio político en 2023 por acusaciones de corrupción, del que fue absuelto, y a señalamientos de infidelidad por parte de su esposa.

Los líderes republicanos del Senado, que respaldan a Cornyn, temen que las vulnerabilidades de Paxton obliguen al partido a gastar de manera sustancial para defender el escaño si él es el nominado, dinero que podría usarse mejor en otros lugares.

Paxton ha difundido anuncios en los que presume el apoyo de Turning Point USA, el grupo fundado por el fallecido activista conservador Charlie Kirk, así como los elogios de Kirk a Paxton.

La entrada de Hunt a la contienda en octubre hizo más difícil que cualquier candidato en las primarias gane al menos el 50%, el umbral necesario para evitar una segunda vuelta el 26 de mayo.

Los tres republicanos han difundido anuncios alardeando de su cercanía con Trump.

Del lado demócrata, la primera gran contienda del partido en 2026 ofrece una elección entre opuestos de estilo, mientras ansía su primera victoria al Senado en Texas desde 1988.

Talarico, un seminarista que a menudo hace referencia a la Biblia, ha realizado mítines en todo el estado, incluso en zonas fuertemente republicanas. Crockett, que ha construido un perfil nacional por sus ataques mordaces contra los republicanos, se ha centrado en impulsar la participación de votantes negros en las áreas de Dallas y Houston.

Talarico había gastado en publicidad televisiva más de cuatro veces lo que Crockett, hasta finales de febrero. Recibió una oleada de atención el mes pasado por la decisión de CBS de no emitir su entrevista con el presentador nocturno Stephen Colbert. Colbert sostuvo que la cadena retiró la entrevista por temor a meterse en problemas con la comisión de comunicaciones de Trump. La campaña de Talarico anunció que recaudó 2,5 millones de dólares en las 24 horas posteriores a que la entrevista —que se transmitió en línea— fuera retirada de la televisión.

Primarias clave para la Cámara

La inusual redistribución de distritos a mitad de década por parte de los republicanos de Texas buscaba ayudar al partido de Trump a ganar cinco escaños en manos demócratas, en un esfuerzo por evitar perder el control de la Cámara de Representantes. Eso generó algunos conflictos intrapartidistas entre demócratas en funciones y lo que se espera sean algunas de las contiendas más competitivas de noviembre.

En el Distrito 34, la exrepresentante Mayra Flores intenta resurgir. Flores hizo historia en una elección especial de 2022 al convertirse en la primera republicana en ganar en el Valle del Río Grande en 150 años, pero perdió su intento de obtener un mandato completo más tarde ese mismo año. Enfrenta a Eric Flores, un abogado respaldado por Trump, por la nominación para competir contra el representante demócrata Vicente Gonzalez.

En el Distrito 23, se considera vulnerable al representante Tony Gonzales después de que otros republicanos le pidieran renunciar por una relación con una empleada que se suicidó. Lo desafía el fabricante de armas e influencer de YouTube Brandon Herrera, quien se autodenomina “el tipo del AK”. El distrito incluye Uvalde donde ocurrió una masacre escolar en 2022.

El representante republicano Dan Crenshaw es desafiado en el Distrito 2 por el representante estatal republicano Steve Toth, quien fue respaldado por el senador Ted Cruz.

El exbeisbolista Mark Teixeira se postula en el Distrito 21, en el suroeste de Texas, por el escaño que ocupa el representante republicano Chip Roy, quien se postula para fiscal general del estado. Teixeira, republicano, jugó para cuatro equipos de la MLB, incluidos los Texas Rangers y los New York Yankees cuando ganaron la Serie Mundial de 2009.

El demócrata Bobby Pulido, ganador de un Latin Grammy, se postula en el Distrito 15 del sur de Texas contra la médica Ada Cuellar. El nominado se enfrentará a la representante republicana Monica De La Cruz, que cumple su segundo mandato.

En el Distrito 33, la representante demócrata Julie Johnson enfrenta a Colin Allred, exrepresentante y ex jugador de fútbol americano y nominado al Senado en 2024. Johnson, congresista de primer mandato, es vista como vulnerable en parte porque Allred representó anteriormente una parte del distrito, que se extiende por las áreas de Dallas y Fort Worth. También conserva una red nacional de recaudación de fondos de su campaña al Senado.

Y el representante demócrata Al Green también lucha por mantenerse en el cargo después de que su Distrito 9, con base en Houston, fuera rediseñado para inclinarse hacia los republicanos. Green, de 78 años, ahora se postula en un Distrito 18 recién trazado contra el representante demócrata Christian Menefee, de 37, quien ganó una elección especial en enero para el actual Distrito 18. El nuevo incluye dos tercios del antiguo distrito de Green.

Abbott y Hinojosa parecen destinados a enfrentarse por la gobernación, mientras Roy busca el cargo de Paxton

El gobernador republicano Greg Abbott se postula para la reelección y enfrenta un probable duelo con la representante estatal demócrata Gina Hinojosa.

El representante Chip Roy, que cumple su cuarto mandato, busca la nominación republicana para fiscal general del estado, con Paxton postulándose al Senado. Roy ha sido un miembro destacado del conservador Freedom Caucus.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.