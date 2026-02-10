Senadora de Colombia fue secuestrada en una zona guerrillera

La senadora indígena Aida Quilcué fue secuestrada el martes en una zona guerrillera del suroeste de Colombia en medio de un repunte de violencia política en plena época electoral, informó el presidente Gustavo Petro.

La política de 53 años fue raptada en su cuna, el departamento del Cauca, una región conflictiva y cocalera controlada por las disidencias de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz de 2016.

"Donde no la suelten es un grito de guerra contra todos los indígenas del Cauca y del país. Ojalá se resuelva rápido, porque si no, han cruzado una línea roja", dijo el presidente y añadió que la senadora fue interceptada a la 1H00 locales (18H00 GMT).

Quilcué pertenece al movimiento oficialista Pacto Histórico, que llevó por primera vez en 2022 a un presidente izquierdista al poder en cabeza de Petro.