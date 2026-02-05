Senadora demócrata pide a Tesoro EEUU poner fin a 'swap' por 20.000 millones de dólares con Argentina

WASHINGTON, 5 feb (Reuters) - La senadora estadounidense Elizabeth Warren, máxima representante demócrata en la Comisión Bancaria del Senado, solicitó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que ponga fin a la línea de 'swap' por 20.000 millones de dólares con Argentina que Estados Unidos proporcionó el año pasado para estabilizar la economía del país sudamericano

Warren recordó a Bessent en una carta fechada el miércoles que el Tesoro había asegurado al Congreso que la línea de 'swap' (préstamo de monedas) estaba destinada a necesidades "agudas, a corto plazo y urgentes" como puente para ayudar al presidente argentino Javier Milei a superar las cruciales elecciones de octubre y continuar con sus reformas económicas

"A pesar de la afirmación del Tesoro de que el uso del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF) tenía un propósito (...), parece que, al mantener el acuerdo de estabilización cambiaria, se ha dejado abierta la posibilidad de seguir utilizando el ESF en Argentina mucho después de las elecciones" del año pasado, escribió Warren en la carta

El Tesoro firmó el acuerdo con Argentina poco antes de unas cruciales elecciones legislativas, en medio de la preocupación por la difícil situación económica del país

La línea de 'swap' proporcionó al banco central argentino (BCRA) fondos que podía utilizar para ayudar a sostener el valor del peso y evitar una devaluación antes de las elecciones

Los fondos se utilizaron en octubre para pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI) y devolver las divisas que se habían utilizado para sostener el tipo de cambio en los días previos a las elecciones

Milei, un aliado cercano del presidente estadounidense Donald Trump, logró ampliar su influencia en el Congreso del país

Warren dijo que Bessent informó el mes pasado al comité que Argentina había reembolsado rápida y completamente su disposición limitada del mecanismo de 'swap', y que el Fondo de Estabilización Cambiaria no tenía pesos, pero no había confirmación de que ahora estuviera cerrado. Pidió a Bessent que proporcionara una confirmación por escrito de ese hecho antes del 12 de febrero

Bessent debe testificar ante el Comité Bancario del Senado el jueves. (Reportaje de Andrea Shalal; Traducido por Jorge Otaola; Editado por Hernán Nessi)