Senadora EEUU dice cierre de aeropuerto de El Paso expone problema de coordinación FAA y Pentágono

Por David Shepardson

WASHINGTON, 12 feb (Reuters) - La principal demócrata del Comité de Comercio del Senado, Maria Cantwell, dijo el jueves que el breve cierre del aeropuerto de El Paso por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA) debido a las preocupaciones de seguridad que plantea el uso de un sistema militar antidrones basado en láser era inaceptable.

La FAA decidió el martes por la noche cerrar el aeropuerto ubicado en el estado de Texas durante 10 días después de que el Pentágono se comprometiera a seguir adelante con el despliegue del sistema antidrones sin completar un análisis de seguridad, pero cambió de opinión el miércoles por la mañana y levantó el cierre tras unas ocho horas.

"Tenemos un verdadero problema de coordinación entre el Departamento de Defensa y la FAA, por lo que debemos resolverlo", declaró la senadora Cantwell en una audiencia.

El cierre repentino del aeropuerto dejó varados a viajeros e interrumpió vuelos de evacuación médica. La FAA dijo inicialmente que la medida se debía a "razones especiales de seguridad".

La suspensión de 10 días habría sido una medida sin precedentes para un solo aeropuerto.

Funcionarios del Gobierno y de las aerolíneas, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que la FAA cerró el espacio aéreo debido a la preocupación de que un sistema antidrones basado en láser del Ejército pudiera suponer un riesgo para el flujo de aeronaves.

Las dos agencias habían planeado discutir el tema el 20 de febrero, pero el Ejército optó por proceder sin la aprobación de la FAA, según las fuentes, lo que llevó a esta a suspender los vuelos.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, que supervisa la FAA, dijo que la medida se debió a la incursión de un dron de un cártel de la droga mexicano. Sin embargo, el avistamiento de un dron cerca de un aeropuerto suele provocar una breve pausa en el tráfico, no un cierre prolongado.

El Pentágono afirma que cada mes se producen más de 1.000 incidentes de este tipo a lo largo de la frontera con México. (Reporte de David Shepardson. Edición en español de Raúl Cortés Fernández)