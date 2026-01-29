Senadora republicana anuncia el fin de las operaciones a gran escala del ICE en Maine

PORTLAND, Maine, EE.UU. (AP) — La senadora de Maine, Susan Collins, dijo el jueves que los agentes de inmigración han cesado sus “operaciones mejoradas” en el estado, donde se produjo un aumento en las acciones de aplicación de la ley, así como más de 200 arrestos desde la semana pasada

Collins, senadora por el Partido Republicano, hizo el anuncio tras informar que había tenido varias comunicaciones directas con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem

“No hay actualmente operaciones del ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por sus siglas en inglés) a gran escala en curso o planificadas aquí”, declaró Collins en un comunicado. “He estado instando a la secretaria Noem y a otros miembros de la Administración a que el ICE reconsidere su enfoque sobre la aplicación de la ley de inmigración en el estado”

El jueves se envió un correo electrónico al Departamento de Seguridad Nacional solicitando sus comentarios

El anuncio se produjo después de que el presidente Donald Trump pareciera señalar su disposición a aliviar las tensiones en Minneapolis tras un segundo tiroteo mortal por parte de agentes federales de inmigración

Collins indicó que los agentes del ICE y la patrulla fronteriza “continuarán sus operaciones normales que han estado en curso aquí durante muchos años”

Su anuncio se produjo más de una semana después de que agentes de inmigración lanzaran una operación denominada “Catch of the Day”. Los funcionarios federales dijeron que se realizaron alrededor de 50 arrestos el primer día y que aproximadamente 1.400 personas eran objetivos operativos en el estado mayormente rural de 1,4 millones de habitantes, de los cuales el 4% nacieron en el extranjero

A finales de la semana pasada, la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, señaló que algunos de los arrestos fueron de personas “condenadas por crímenes horribles, como agresión agravada, encarcelamiento falso y poner en peligro el bienestar de un niño”. Sin embargo, los registros judiciales muestran una historia ligeramente diferente al revelar que, si bien algunos eran delincuentes violentos, otros detenidos tenían procedimientos de inmigración no resueltos o fueron arrestados, pero nunca condenados por un crimen

La veterana senadora se prepara para la reelección este año. A diferencia de unos cuantos senadores republicanos que enfrentan campañas potencialmente difíciles, Collins no ha pedido que Noem renuncie o sea despedida. También ha evitado criticar las tácticas del ICE, aparte de decir que las personas que están en el país legalmente no deberían ser el objetivo de las investigaciones de la agencia

La gobernadora demócrata Janet Mills, quien anunció su candidatura al Senado en octubre y podría enfrentarse a Collins en las elecciones generales, ha solicitado a los agentes de inmigración que proporcionen órdenes judiciales, números de arrestos en tiempo real e información básica sobre quién está siendo detenido en Maine. También instó a Collins a actuar después de que la mayoría republicana de la Cámara de Representantes derrotara los esfuerzos de los demócratas para reducir la financiación de ICE

Hasta el momento, la oficina de Mills no ha respondido a un correo electrónico de The Associated Press donde se solicitan comentarios de la gobernadora sobre el anuncio de Collins

Mientras tanto, el candidato demócrata primerizo Graham Platner —quien se postula contra Mills en las primarias— ha criticado el manejo del ICE por parte de Mills y Collins y ha exigido que la agencia sea desmantelada. El jueves, organizó una protesta frente a la oficina de Collins en Portland, Maine, donde decenas de simpatizantes sostuvieron carteles y cantaron con él

Platner dijo que organizaría una protesta separada más tarde frente a la oficina de Collins en Bangor, Maine

Kruesi informó desde Providence, Rhode Island. La periodista de The Associated Press Kathy McCormack, contribuyó a este informe desde Concord, Nueva Hampshire

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa