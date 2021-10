senadores brasileños desestiman pedido de cargo de homicidio contra bolsonaro

(Actualiza con detalles; cambia redacción)

Por Lisandra Paraguassu

BRASILIA, 20 oct (Reuters) - Los senadores brasileños que investigan el manejo del brote de COVID-19 en el país han descartado una recomendación de su informe preliminar de que el presidente Jair Bolsonaro sea acusado de genocidio y homicidio, y en su lugar presentarán cargos por "crímenes de lesa humanidad".

Los senadores que lideran la investigación del Congreso se reunieron el martes por la noche para discutir un informe preparado por el congresista opositor Renan Calheiros, y acordaron eliminar las acusaciones de homicidio y genocidio debido a lo que un senador definió como razones técnicas.

El borrador del informe aún debe ser votado por la comisión del Senado y podría ser vetado y alterado.

"Las decisiones fueron técnicas, no políticas", dijo a Reuters el senador opositor Humberto Costa. "No podemos correr el riesgo de que un juez desestime el informe porque la caracterización de los delitos no fue precisa".

En la práctica, la decisión de los senadores cambia poco para Bolsonaro, quien ha descartado la investigación por tener motivaciones políticas. Es muy poco probable que el líder de extrema derecha enfrente un juicio por tales cargos, que tendrían que ser presentados por el fiscal general de Brasil, a quien nombró el mandatario.

Sin embargo, los hallazgos de la investigación del Congreso subrayan el creciente aislamiento político de Bolsonaro un año antes de las próximas elecciones presidenciales. Su popularidad se ha visto afectada por la debilidad de la economía, el aumento de la inflación y su manejo del brote.

Más de 600.000 personas han muerto por COVID-19 en Brasil, que tiene la segunda cifra más alta de muertes después de Estados Unidos.

El informe de casi 1.200 páginas, que se hizo público el martes, recomendó 13 cargos para Bolsonaro, incluido el de genocidio contra comunidades indígenas por acciones que supuestamente las dejaron vulnerables al coronavirus.

Costa dijo que los senadores determinaron que no había pruebas suficientes para un cargo de genocidio, según lo definido por la Corte Penal Internacional. Agregó que un cargo de homicidio sería difícil de fundamentar ya que requiere una sola víctima individual.

Calheiros, responsable del borrador original, le dijo a CNN Brasil que había cedido a los argumentos técnicos de sus colegas contra las acusaciones formales de homicidio y genocidio.

