BEIJING (AP) — Un grupo de senadores estadounidenses de visita en Beijing esta semana expresó esperanzas el martes de haber abierto levemente la puerta para que Estados Unidos dialogue con China sobre su rol en la crisis del fentanilo.

El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, quien encabeza la delegación de tres demócratas y tres republicanos, informó que el presidente chino Xi Jinping había indicado que consideraría la solicitud de Schumer de designar a un funcionario de alto rango para un diálogo sobre el tema.

“Le pedí directamente que lo haga, y él no dijo que no. Pudo haber dicho ‘primero, como he dicho antes, levanten las sanciones’, pero no dijo eso”, expresó Schumer.

China se ha negado a sostener conversaciones sobre el fentanilo a menos que Estados Unidos levante restricciones comerciales impuestas a un instituto policial chino de ciencias forenses en 2020. El hecho de que Xi no rechazó de plano la solicitud y que eso sea considerado una señal de progreso refleja lo mucho que se han deteriorado las relaciones sino-estadounidenses.

Tras conversaciones previas con Washington, Beijing eliminó la producción de fentanilo dentro de sus fronteras, pero Estados Unidos alega que compañías chinas están ahora suministrando los ingredientes químicos de fentanilo a cárteles mexicanos.

La primera visita de una delegación legislativa estadounidense a China desde 2019, y las recientes visitas del secretario de Estado y de la secretaria del Tesoro, han elevado esperanzas de que los dos países hallarán la manera de por lo menos estabilizar la relación. Ambas partes están tratando de organizar una cumbre entre Xi y el presidente estadounidense Joe Biden para el próximo mes.

Los senadores se centraron en el comercio y en el fentanilo en sus encuentros con Xi y otros funcionarios chinos.

La senadora Maggie Hassan, demócrata por Nueva Hampshire, dijo que pasó la mayor parte de su tiempo hablando sobre el fentanilo.

“Yo quería hacerle saber a los funcionarios chinos de cómo esta epidemia ha afectado a mi pequeño estado”, expresó la legisladora, añadiendo que la droga afecta a 1,4 millones de personas y causa unas 500 sobredosis al año.