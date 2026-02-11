Senadores de EEUU instan a Trump a usar negociaciones comerciales con Norteamérica contra autos chinos

WASHINGTON, 11 feb (Reuters) -

Cinco senadores demócratas estadounidenses instaron el miércoles al Gobierno de Donald Trump a utilizar las negociaciones del acuerdo de libre comercio con Canadá y México, el TMEC, para tomar medidas drásticas contra los automóviles chinos.

Los senadores Gary Peters, Elissa Slotkin, Amy Klobuchar, Tina Smith y Tammy Baldwin pidieron a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos que aproveche la revisión del TMEC para abordar las preocupaciones sobre los vehículos eléctricos chinos en Canadá y México, incluso cuando Washington ha prohibido los vehículos chinos en el mercado estadounidense.

"El TMEC también debe reforzarse para hacer frente a las amenazas que plantea la competencia china, en particular los automóviles chinos", escribieron los senadores en una carta a la que ha tenido acceso Reuters. (Reporte de David Shepardson. Editado en español por Raúl Cortés Fernández)