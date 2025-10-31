Senadores de EEUU quieren respuestas sobre estrategia “antidroga” mientras sube tensión en Venezuela

Por Patricia Zengerle

WASHINGTON, 31 oct (Reuters) -

Los líderes republicano y demócrata del Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos dijeron el viernes que habían pedido al Gobierno del presidente Donald Trump la justificación legal y otra información sobre las operaciones contra los cárteles de la droga, pero que aún no habían recibido la información.

Los ataques estadounidenses contra presuntos barcos de narcotraficantes han matado a decenas de personas en el Caribe y el Pacífico desde principios de septiembre, lo que ha elevado la tensión entre Washington y Caracas. En una rara declaración bipartidista relacionada con los ataques, el senador republicano Roger Wicker y el demócrata Jack Reed dijeron en un comunicado que no habían recibido la información solicitada al Gobierno sobre su estrategia para luchar contra los cárteles de la droga.

Wicker, de Mississippi, es el presidente y Reed, de Rhode Island, es el principal demócrata en el comité, que supervisa a las fuerzas armadas estadounidenses.

El Gobierno de Trump insiste en que los barcos atacados transportaban drogas, sin aportar pruebas ni explicar públicamente la justificación legal de la decisión de atacarlos en lugar de detenerlos y arrestar a quienes iban a bordo.

Trump también ha ordenado un importante refuerzo militar en el Caribe.

Wicker y Reed dijeron que solicitaron "las órdenes de ejecución" relacionadas con las operaciones contra el narcotráfico en una carta fechada el 23 de septiembre. Y en una carta del 6 de octubre, pidieron alguna opinión escrita sobre la base legal de esas operaciones.

Los legisladores dijeron que hasta el viernes no habían recibido la información solicitada.

El Pentágono no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Trump negó el viernes que esté considerando ataques dentro de Venezuela, lo que parece contradecir sus propios comentarios de la semana pasada. (Reportaje de Patricia Zengerle; Edición de Daniel Wallis)