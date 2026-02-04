Senadores EEUU impulsan acuerdo de 70.000 millones de dólares para iniciativa de minerales de Trump: FT

4 feb (Reuters) - Senadores presentarán el miércoles una ley para renovar la financiación del Banco de Exportación e Importación (Ex-Im ⁠Bank) para la próxima ⁠década, en un intento por inyectar 70.000 millones de dólares adicionales en la agencia con el fin de apoyar la iniciativa del presidente ⁠Donald Trump sobre ‌minerales ​críticos, informó el miércoles el Financial Times.

El senador republicano Kevin Cramer copatrocina la ​ley de reautorización junto con el demócrata Mark Warner, según el informe. Cramer dijo ‌al FT que Trump estaba "totalmente comprometido" con la ‌financiación del Banco Ex-Im, y ​añadió que el presidente "ve el valor" de la institución.

Cramer también dijo al periódico que abogaría por que el límite de préstamos del Ex-Im se elevara de 135.000 millones de dólares a 205.000 millones como parte del paquete de reautorización, afirmando que "el Banco de Exportación e Importación hace viables algunos acuerdos que de otro modo serían inviables. Creo que el presidente, gracias a su perspicacia ⁠empresarial, lo entiende".

"Renovar el Export-Import Bank es fundamental para que las empresas de Virginia sigan siendo ​viables en una economía global con China y otros competidores extranjeros", dijo Warner a Reuters en un comunicado enviado por correo electrónico, en el que destacó que el proyecto de ley bipartidista protegerá los puestos de trabajo estadounidenses y proporcionará estabilidad a las pequeñas empresas y a los fabricantes, al tiempo que contribuirá a garantizar la seguridad ⁠económica y nacional del país.

La Casa Blanca, el Banco de Exportación e Importación de Estados ​Unidos y un portavoz de Cramer no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios de Reuters.

Estados Unidos acogerá el miércoles a más de 50 países para mantener conversaciones destinadas a impulsar ‍su acceso a minerales críticos, en un intento por aflojar el control de China sobre insumos industriales vitales que le han permitido controlar las cadenas de suministro mundiales.

Las conversaciones se producen después de que Trump lanzó el lunes una reserva estratégica de minerales críticos, denominada Project Vault, respaldada ​por 10.000 millones de dólares en financiación inicial del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos y 2.000 millones de dólares en financiación privada. (Reporte de Gursimran Kaur en Bangalore, reportaje adicional de Heera Hari, edición ‍de Louise Heavens y Chizu Nomiyama; Editado en Español por Ricardo Figueroa)