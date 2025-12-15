Senadores franceses aprueban proyecto de ley de presupuesto para 2026

PARÍS, 15 dic (Reuters) - Los senadores franceses aprobaron el lunes el proyecto de ley de presupuesto para 2026, preparando el terreno para unas negociaciones de alto nivel entre ambas cámaras del Parlamento a finales de semana.

El Senado, dominado por los conservadores, aprobó por 187 votos a favor y 109 en contra una versión revisada del proyecto, que la Cámara Baja no logró aprobar el mes pasado tras rechazar sus disposiciones fiscales.

Tras la votación del Senado, un indicador del nivel de apoyo político al presupuesto, corresponderá a un comité conjunto de siete legisladores de ambas cámaras reunirse el viernes para elaborar una nueva versión del proyecto que se someterá a votación en la Cámara baja el 23 de diciembre. Esa votación podría dar la aprobación definitiva al presupuesto.

En caso de que los legisladores no lleguen a un acuerdo sobre una nueva versión, es probable que el gobierno presente una legislación provisional de emergencia para garantizar que puede seguir gastando, recaudando impuestos y pidiendo préstamos de forma temporal en el nuevo año hasta que se pueda aprobar un presupuesto adecuado.

El Gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu quiere limitar el déficit presupuestario del sector público a menos del 5% de la producción económica el año próximo, frente al 5,4% estimado para este año, el mayor de la zona euro.

Sin embargo, su gobierno en minoría tiene poco margen de maniobra en el parlamento francés, donde las batallas presupuestarias ya han derribado tres gobiernos desde que el presidente Emmanuel Macron perdió su mayoría en unas elecciones anticipadas en 2024.

La semana pasada, la cámara aprobó por un estrecho margen el presupuesto de la seguridad social, que incluía disposiciones para suspender una reforma de las pensiones de 2023 profundamente impopular en una concesión clave a los legisladores socialistas, cuyo respaldo necesita Lecornu para aprobar la legislación. La votación formal final está prevista para el martes.

Las enmiendas en el Senado y la suspensión de la reforma de las pensiones han dejado el déficit en un 5,3%, lo que significa que la comisión mixta de legisladores se enfrenta a duras conversaciones para encontrar ahorros presupuestarios que recorten el déficit fiscal. (Reporte de Leigh Thomas e Inti Landauro; Editado en Español por Ricardo Figueroa)