Sencillo decisivo de Moreno impulsa tres carreras y Diamondbacks vencen 5-2 a Mellizos

MINNEAPOLIS (AP) — El sencillo dentro del cuadro del venezolano Gabriel Moreno impulsó la carrera de la ventaja en la décima entrada y los Diamondbacks de Arizona derrotaron el sábado 5-2 a los Mellizos de Minnesota.

Dos bateadores después, Blaze Alexander conectó un doble de dos carreras para proporcionar el margen final.

El abridor de Arizona, Ryne Nelson, permitió cuatro hits y otorgó tres bases por bolas mientras ponchaba a cuatro en seis entradas sin permitir carreras. El mexicoamericano Alek Thomas conectó un jonrón de dos carreras para los Diamondbacks, que intentan mantenerse cerca en la carrera por el último comodín de la Liga Nacional.

John Curtiss (3-1) lanzó dos entradas sin permitir carreras para llevarse la victoria.

Ryan tuvo dificultades durante su salida, necesitando 93 lanzamientos para completar cuatro entradas. Permitió cuatro hits y dos carreras mientras otorgaba dos bases por bolas y ponchaba a cuatro.

Por los Diamondbacks, el venezolano Jorge Barrosa de 1-0 con una anotada. Los dominicanos Geraldo Perdomo de 4-2 y Ketel Marte de 5-1.

Por los Mellizos, el venezolano Jhonny Pereda de 3-1.

