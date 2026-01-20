Senegal aclama a sus Leones en multitudinaria celebración por la CAN

Los jugadores de la selección de Senegal, flamantes campeones de África tras vencer a Marruecos el domingo, iniciaron su desfile triunfal por Dakar, donde decenas de miles de personas aclamaron a los 'Leones de la Teranga'.

La comitiva de los campeones proseguía lentamente este martes por la tarde su itinerario en autobús por los barrios más populares de la capital, en medio de un estruendo de vuvuzelas, cláxones de coches y motos, y cánticos de una masa de aficionados con los colores verde, rojo y amarillo de la bandera del país, constataron periodistas de la AFP.

La victoria de Senegal (1-0 en la prórroga) el domingo en Rabat ante Marruecos, la segunda de la historia del país en Copa de África, desató la alegría y el orgullo por todo el país.

Los héroes de Rabat iban relevándose para levantar el trofeo sobre un autobús descapotado.

Para los aficionados, cualquier medio era bueno para poder ver de cerca a los Leones, aunque para ello tuviesen que subir al techo de los coches o a lo alto de paneles publicitarios.

"Los Leones han llenado de orgullo a todo un pueblo", reaccionó para la AFP Hortense Kenny, una treintañera acompañada de su hijo de cinco años desde el barrio de Patte d'Oie.

"Ahora queda ganar la Copa del Mundo. ¡Sadio Mané, todo es posible!", lanzó, en referencia a la superestrella del equipo y la cita del próximo verano (boreal) en Estados Unidos, México y Canadá.

Este momento de inmensa alegría supone un alivio para un país que vivió entre 2021 y 2024 graves problemas políticos que causaron decenas de muertos, y que sigue sumido en una delicada situación económica y social.

Caótica, la final estuvo marcada por un gol anulado a Senegal y un penal fallado por Marruecos en los últimos minutos, seguidos de tensiones dentro y fuera del terreno de juego.

Este título recompensa a la segunda nación africana en la clasificación FIFA por detrás de Marruecos.