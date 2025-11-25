Senegal apunta a un descenso en 2025 de la migración irregular desde sus costas respecto al año anterior

MADRID, 25 Nov. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Senegal han apuntado a un descenso en lo que va de 2025 de las salidas de migrantes en situación irregular desde las costas del país para llegar a Europa, con las Islas Canarias como principal destino, a través del océano Atlántico, respecto a los datos registrados durante el año pasado.

Mor Ngom, secretario permanente adjunto del Comité Interministerial de Lucha contra la Migración Irregular (CILMI), ha indicado que "respecto al año anterior, hay un descenso de esta migración irregular", al tiempo que ha ensalzado el "trabajo verdaderamente destacable de las fuerzas de defensa y seguridad para limitar este fenómeno".

Así, el CILMI ha especificado que entre enero y octubre de 2025 han sido detenidas 3.763 candidatos a la migración irregular —1.598 senegaleses y 2.165 extranjeros—, mientras que las fuerzas de seguridad han incautado 47 embarcaciones y detenidos a 150 implicados en redes de tráfico de personas, según ha recogido la agencia estatal senegalesa de noticias, APS.

"La principal conclusión de este estudio es que Senegal ya no es prácticamente una zona de salida, aunque algunos senegaleses siguen marchándose", ha dicho Ngom, quien ha sostenido que "las salidas son más frecuentes en la costa gambiana o en los países limítrofes en general".

En este sentido, ha destacado que las conversaciones con las poblaciones locales han apuntado a la falta de empleo y "el problema de la reinserción" como principal catalizador de la migración. "El Estado pondrá el foco sobre el acompañamiento de los jóvenes para disuadirlos a la hora de lanzarse a las rutas de la migración irregular", ha zanjado.

La ruta del Atlántico, con fuertes corrientes y oleaje, está considerada una de las rutas a Europa más peligrosas, con un aumento de las travesías durante los últimos años. La Organización Mundial para las Migraciones (OIM) recoge en su página web que alrededor de 5.620 personas han muerto o han sido dadas por desaparecidas desde 2014 en esta ruta.