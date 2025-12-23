Senegal arranca en la Copa de África con triunfo 3-0 sobre Botsuana
Senegal, uno de los grandes favoritos al título en la Copa de África de Naciones (CAN) de fútbol, debutó con una victoria 3-0 sobre Botsuana, este martes en Tánger (Marruecos), en la primera jornada del grupo D de la competición.
Nicolas Jackson, jugador de Chelsea que esta temporada está cedido en Bayern de Múnich, fue el protagonista del partido, con un doblete (minutos 40 y 58).
En el 79, Jackson dejó su lugar en el campo a Cherif Ndiaye, que fue el autor del tercer y definitivo tanto de los Leones de la Teranga, ya en el descuento final (90').
Gracias a esta victoria, Senegal tiene una entrada positiva en el torneo, donde colidera el grupo junto a la República Democrática del Congo, que había ganado en el primer turno del martes, también por 1-0, a Benín en Rabat.
Senegal fue campeón una única vez en la Copa de África, en 2021.