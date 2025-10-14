Senegal, Costa de Marfil golean y clasifican al Mundial 2026

DAKAR, 14 oct (Reuters) - Las selecciones de fútbol de Senegal y Costa de Marfil clasificaron el martes al Mundial 2026, con lo que África ya cuenta con los nueve representantes que disputarán el torneo.

Senegal superó 4-0 a Mauritania para quedar en lo más alto del Grupo B, con dos puntos de ventaja sobre la República Democrática del Congo. Sadio Mane en dos oportunidades, Iliman Ndiaye y Habib Diallo marcaron los goles del equipo ganador.

De esta manera, el equipo jugará el Mundial por tercera vez seguida tras sus participaciones de 2018 y 2022. En 2002 hizo historia al llegar a cuatros de final.

Por su parte, Costa de Marfil superó 3-0 a Kenia para clasificar por cuarta vez al Mundial pero por primera vez desde 2014.

Costa de Marfil, que se impuso con goles de Frank Kessie, Yan Diomande y Amad Diallo, terminó un punto por delante de Gabón en el Grupo F.

Estos equipos se sumaron a Sudáfrica, Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana y Cabo Verde como los clasificados del continente.

La finalización de la fase de grupos de la clasificación también determinó los cuatro mejores segundos (Camerún, República Democrática del Congo, Gabón y Nigeria), que jugarán en noviembre una repesca para decidir al equipo que pasará al repechaje intercontinental de marzo, donde se decidirán las dos últimas plazas para el Mundial. (Editado en español por Javier Leira)