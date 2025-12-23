Senegal debuta con una goleada y Nigeria gana con lo justo en la Copa de África

Senegal, uno de los grandes favoritos al título en la Copa de África de Naciones de 2025, que se disputa en Marruecos, debutó el martes con una goleada 3-0 sobre Botsuana, mientras que Nigeria lo hizo con un triunfo 2-0 sobre Tanzania.

Los Leones de la Teranga se estrenaron en Tánger en el Grupo D del torneo continental con un convincente triunfo sobre Botsuana.

Nicolas Jackson, jugador de Chelsea que esta temporada está cedido en Bayern de Múnich, fue el protagonista del partido al anotar un doblete en los minutos 40 y 58.

En el 79, Jackson dejó su lugar en el campo a Cherif Ndiaye, que fue el autor en el minuto 90 del tercer y definitivo tanto de Senegal, clasificada para el Mundial de Norteamérica 2026, el cuarto que jugará en su historia después de Corea del Sur y Japón 2002, Rusia 2018 y Catar 2022.

Gracias a esta victoria, Senegal tiene una entrada positiva en el torneo, donde lidera el grupo D junto a la República Democrática del Congo, que ganó a Benín en el primer partido de la jornada por 1-0 en Rabat con gol de Bongonda a los dieciséis minutos.

Senegal ganó la Copa de África solamente una vez, en 2021, en la que en una recordada final en Yaundé (Camerún) derrotó a Egipto por penales 4-2, en un duelo que enfrentó a los entonces compañeros de ataque del Liverpool, Sadio Mané y Mohamed Salah.

Nigeria gana pero no convence

En Fez, en la apertura del Grupo C, Nigeria derrotó a Tanzania por 2-1, en una serie en la que la mundialista Túnez debutó con una victoria sobre Uganda por 3-1 en la capital Rabat.

Las Aguilas Verdes fueron la gran decepción de las eliminatorias africanas, en las que no lograron su boleto al Mundial de Norteamérica 2026, su segunda ausencia consecutiva ya que tampoco jugaron en Catar 2022.

El atacante del Atalanta italiano Ademola Lookman, nacido en Inglaterra, le dio la victoria a Nigeria con un tanto a los 52 minutos.

Semi Ajayi, defensa del Hull City de la segunda división inglesa, había abierto el marcador para las Aguilas Verdes a los 36 minutos y el volante Charles M'Mombwa había igualado sorpresivamente para Tanzania a los 50', dos minutos antes del tanto de Lookman.

En el partido de cierre del martes, el mundialista Túnez derrotó con comodidad a Uganda con un doblete del volante del FC Copenhague Mohamed Elias Achouri (40' y 64') y otro tanto del también centrocampista Ellyes Skhiri, del Eintracht de Francfort, a los diez minutos.

Omedi a los 90+2 minutos anotó el tanto del descuento ugandés.

Resultados y clasificación de la Copa de África 2025 tras los partidos del martes:

Grupo C

En Fez: Nigeria - Tanzania 2-1

En Rabat: Túnez - Uganda 3-1

Clasificación:

Pts J G E P GF GC

1. Túnez 3 1 1 0 0 3 1

2. Nigeria 3 1 1 0 0 2 1

3. Tanzania 0 1 0 0 1 1 2

4. Uganda 0 1 0 0 1 1 3

Grupo D

En Rabat: RD Congo - Benín 1-0

En Tanger: Senegal - Botsuana 3-0

Clasificación:

Pts J G E P GF GC

1. Senegal 3 1 1 0 0 3 0

2. RD Congo 3 1 1 0 0 1 0

3. Benín 0 1 0 0 1 0 1

4. Botsuana 0 1 0 0 1 0 3