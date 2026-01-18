Senegal logra su segunda Copa de África al vencer a Marruecos en la prórroga

Senegal conquistó la Copa de África de Naciones (CAN) de fútbol por segunda vez en su historia al ganar 1-0 en la prórroga al anfitrión Marruecos, que vivió una noche especialmente dolorosa, este domingo en Rabat.

Pape Gueye anotó con un soberbio tiro cruzado a la escuadra el único gol del partido en el inicio de la prórroga (94'), después de que Brahim Díaz fallara en el descuento del partido (90+13') un controvertido penal que tuvo el choque detenido durante unos diez minutos y que motivó incluso una breve retirada del campo de los jugadores senegaleses, indignados por la decisión del árbitro.