Senegal rechaza comentarios de ministro sobre nacionalización de yacimiento ante inminente fin de licencia

DAKAR, 11 dic (Reuters) - El ministerio de Energía senegalés se retractó el jueves de declaraciones previas de su ministro en que decía que planeaba nacionalizar el yacimiento de gas de Yakaar-Teranga, donde la estadounidense Kosmos posee el 90%, y ambas partes indicaron que la licencia se devolvería al Estado en julio.

El ministro de Energía senegalés, Birame Souleye Diop, declaró el martes que el gobierno quería nacionalizar Yakaar-Teranga, donde la empresa estatal Petrosen posee el 10% restante.

Las dos empresas han estado buscando al menos un socio más para entrar en el proyecto con el fin de avanzar en un plan de desarrollo, pero aún no se ha alcanzado ningún avance.

Kosmos se convirtió en el operador del yacimiento de gas de Yakaar-Teranga en 2023, después de que BP decidiera abandonarlo. La licencia de la empresa para el yacimiento expira en julio de 2026.

"Kosmos Energy ha trabajado duro con Petrosen para encontrar un socio adecuado y acordar un concepto de desarrollo comercialmente viable para el yacimiento. En ausencia de un nuevo socio, Kosmos trabajará con Petrosen para transferir la licencia de nuevo al Estado senegalés en julio de 2026, o antes de que expire", dijo Kosmos en un comunicado.

En una publicación en las redes sociales el jueves, el ministerio de Energía de Senegal dijo que la estrategia "no implicaba en modo alguno la nacionalización del proyecto Yakaar-Teranga" y que Kosmos seguía siendo un socio estratégico.

"El Ministerio de Energía, Petróleo y Minas trabajará en estrecha colaboración con Kosmos y Petrosen para garantizar la transferencia de la licencia al Estado senegalés antes de su expiración en julio de 2026", declaró el organismo.

El martes, Diop había dicho de Yakaar-Teranga que "es un proyecto para el que tenemos operadores, y queremos nacionalizarlo y dar a Petrosen, que tiene la experiencia, la oportunidad de desarrollar este proyecto".

