Senegal.- Una embarcación con cerca de 100 migrantes encalla en una playa en el oeste de Senegal

MADRID, 26 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Una embarcación con cerca de 100 migrantes encalló el martes en una playa en la localidad senegalesa de Khondio, según han confirmado fuentes de seguridad, sin que por ahora esté claro hacia dónde se dirigía, si bien las Islas Canarias son el principal destino de las travesías en el océano Atlántico desde costas del continente africano.

La embarcación, que inició su ruta en Gambia el 21 de noviembre, trasladaba a 96 personas, entre ellas 78 malienses, seis gambianos, cinco guineanos y siete senegaleses, tal y como han especificado fuentes de seguridad a la agencia estatal senegalesa de noticias, APS.

Los agentes de la Gendarmería de Mboro se dirigieron al lugar después de que varios residentes alertaran sobre el encallamiento, tras lo que los migrantes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que han abierto una investigación para intentar esclarecer quién organizó la travesía.

La ruta del Atlántico, con fuertes corrientes y oleaje, está considerada una de las rutas a Europa más peligrosas, con un aumento de las travesías durante los últimos años. La Organización Mundial para las Migraciones (OIM) recoge en su página web que alrededor de 5.620 personas han muerto o han sido dadas por desaparecidas desde 2014 en esta ruta.