Sener lanza Epigea, una solución para transformar los estadios en espacios multifuncionales

BILBAO, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

Sener, grupo líder en ingeniería y tecnología, ha anunciado el lanzamiento de Epigea, una solución de ingeniería patentada y diseñada para transformar los estadios en espacios multifuncionales, "maximizando su rentabilidad y multiplicando sus posibilidades de uso y explotación", según ha informado en un comunicado.

La ingeniería vasca ha señalado que Epigea es una solución "totalmente automatizada", diseñada para optimizar las operaciones del estadio. Según ha detallado, garantiza la máxima calidad del césped mediante la instalación de una cubierta móvil y retráctil que permite la celebración de eventos más allá del ámbito deportivo. De este modo, protege el césped, "manteniéndolo en perfectas condiciones con una intervención humana mínima".

Asimismo, ha apuntado que la tecnología se integra perfectamente con la arquitectura de cualquier estadio, nuevo o existente, "ocultándose discretamente detrás de una de las gradas cuando no está en uso, sin afectar la visibilidad, la capacidad del estadio ni la experiencia de los aficionados durante los partidos".

Ha añadido que Epigea es "totalmente adaptable y modular" según el tamaño y la geometría del estadio y puede integrarse sin alterar su diseño o funcionalidad. También ha indicado que Epigea contribuye a la sostenibilidad operativa del estadio al reducir los costes de mantenimiento mediante la integración eficiente de sistemas y una "mayor resistencia" frente a condiciones climáticas extremas.

Asimismo, disminuye el desgaste del césped, garantiza "una mayor uniformidad en sus tratamientos y elimina el impacto acústico asociado al sistema de ventilación".

Sener ha añadido que la solución es compatible con sistemas de riego inteligente, luz infrarroja, ventilación controlada y otros sistemas agronómicos de cuidado y mantenimiento similares. El diseño propuesto garantiza accesibilidad total desde el exterior, alineando la superficie con los accesos perimetrales del estadio. Además, facilita el acceso de vehículos de logística y montaje de eventos, sin interferir con las zonas auxiliares del campo, asegurando "una operatividad integral y sin interrupciones".

Según ha explicado, Epigea se basa en un innovador sistema de ingeniería que permite retirar elementos que puedan obstaculizar el despliegue de las bandejas, como partes de las gradas o porterías, y un "innovador" sistema de bandejas retráctiles que son desplegadas sobre el terreno de juego manteniéndolo totalmente protegido.