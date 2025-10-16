Sensaciones negativas vuelven a México tras racha de cuatro partidos sin ganar

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Apenas finalizado del encuentro amistoso entre México y Ecuador, un sonoro abucheo se escuchó en las gradas del estadio Akron de Guadalajara en un claro reflejo del descontento de los aficionados del Tri.

Después de perder 4-0 con Colombia en un amistoso en Estados Unidos e igualar 1-1 con los ecuatorianos en casa, parece claro que las sensaciones negativas vuelven a atenazar a la selección de México a menos de nueve meses de tocarle inaugurar el Mundial 2026.

“Cuando ganamos las dos Copas todo iba viento en popa. Ahora, después de estos resultados, la gente regresa al escepticismo, a las dudas de alineaciones y de sistema. Hay que habituarse a ello”, dijo el entrenador Javier Aguirre. “No soy quién para juzgar, ni tengo ganas”.

Después de coronarse en la Liga de Naciones y en la Copa Oro, a pesar de no tener un gran desempeño, el optimismo resurgió en México. Pero los empates ante Corea del Sur y Japón, combinados con los últimos dos resultados, han cambiado esos sentimientos.

“Puedo inflar resultados trayendo rivales a modo y desde el minuto uno dije que no”, manifestó Aguirre. Pudimos ganar las competencias oficiales ante los mejores del área y a partir de ahí son rivales de altura. Esto de no poder ganar nos va haciendo fuertes”.

Aguirre también dejó en claro la víspera que muchos jugadores no rindieron lo esperado y seguirá con la búsqueda para armar la lista final que encare la Copa del Mundo en casa.

¿Qué es lo que se viene?

Para la fecha internacional de noviembre, México enfrentará a Uruguay en Torreón, al norte del país, y después chocará con Paraguay en San Antonio, Texas. Para enero la idea es ir a disputar dos encuentros a Centroamérica, pero no hay nada concretado.

Entre varios cambios en la nómina, uno que parece inminente es el regreso del veterano portero Guillermo Ochoa. Aguirre dijo recientemente que la posición donde tiene más dudas es la de arquero y que ninguno de los siete que ha citado ha logrado convencerle.

Luis Malagón, del América, se perfilaba como el relevo de Ochoa, pero no ha podido aprovechar su oportunidad con constantes titubeos e irregulares actuaciones. Raúl Rangel se vio sólido ante Ecuador, aunque no fue tan exigido.

Carlos Acevedo fue citado, pero no recibió minutos.

Ochoa, quien busca ser convocado a un sexto Mundial y actualmente juega para el club chipriota AEL Limassol, no ha sido llamado recientemente, pero Aguirre lo alabó fuertemente esta semana y parece que tendrá una nueva oportunidad.

¿Qué otras posiciones faltan por definir?

Aguirre tiene otras preocupaciones. Del partido ante Colombia sólo tres jugadores repitieron: los centrales César Montes y Johan Vázquez, y el volante Erik Lira.

“Saquen sus conclusiones”, dijo Aguirre a un cuestionamiento directo sobre los cambios. “Estamos buscando jugadores de aquí al Mundial”.

Dos posiciones que parecen una puerta giratoria son los dos laterales, especialmente el derecho, donde más de media docena de jugadores han probado suerte sin que ninguno logre apoderarse del sitio.

“De aquí al Mundial hay más partidos ante rivales de abolengo, hay que seguir buscando el sistema y los jugadores”, dijo el entrenador.

¿Qué hay de los centros delanteros?

Ante la ausencia de Raúl Jiménez, los dos encuentros parecían una gran oportunidad para el lucimiento de Santiago Giménez, pero el ariete del AC Milan no se vio bien como titular ante Colombia y tuvo poco que hacer como relevo ante Ecuador.

A pesar de eso, Aguirre dijo que la posición de centro delantero le preocupa poco. Germán Berterame aprovechó salir de inicio y marcó el gol ante Ecuador.

“Estoy tranquilo en esa posición. Con Corea hicieron gol los dos Jiménez, hoy marcó Berterame y ante Colombia tuvo un palo, es un jugador que está de dulce y es mexicano y hay que aprovecharlo”, dijo Aguirre.

En la baraja de centro delantero, Aguirre también cuenta con Henry Martín y Ángel Sepúlveda, quienes van saliendo de lesiones.

___

