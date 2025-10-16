Sentencia contra soldado juzgado por asesinatos del Domingo Sangriento de 1972 será la próxima semana

Por Amanda Ferguson

BELFAST, 16 oct (Reuters) - La sentencia del juicio contra el único soldado británico acusado de asesinato por la matanza en 1972 de 13 manifestantes católicos desarmados en favor de los derechos civiles en Irlanda del Norte se dictará el 23 de octubre, dijo el jueves el juez que preside el caso.

El soldado, que no puede ser identificado y es conocido como Soldado F, está acusado de matar a dos hombres e intentar matar a otros cinco cuando miembros de un regimiento del Ejército británico abrieron fuego en la ciudad de Londonderry, de mayoría nacionalista irlandesa.

Anteriormente se había declarado inocente de los siete cargos y no fue llamado a declarar durante el juicio, que duró un mes y se celebró sin jurado.

El Domingo Sangriento fue el incidente más mortífero de tres décadas de violencia sectaria en la que se vieron implicados nacionalistas que buscaban una Irlanda unida, unionistas que querían seguir formando parte del Reino Unido y fuerzas británicas. Un acuerdo de paz de 1998 puso fin en gran medida al derramamiento de sangre.

Los abogados de la fiscalía dijeron al tribunal el jueves que la única pregunta era si el Soldado F participó en el tiroteo como parte principal o secundaria.

Los abogados de la defensa no llamaron a declarar a ningún testigo y afirmaron que las declaraciones de los militares tomadas hace más de 50 años eran manifiestamente poco fiables, sin que se ofrecieran pruebas de apoyo independientes que respaldaran los argumentos de la fiscalía.

Mark Mulholland, abogado del Soldado F, dijo el jueves que se trataba de un "caso fundamentalmente defectuoso" con un "torrente de pruebas contaminadas".

Durante el juicio, Mulholland leyó una breve declaración que el Soldado F prestó a la policía en 2016, en la que afirmaba que, aunque estaba seguro de haber cumplido correctamente con sus obligaciones como soldado aquel día, ya no recordaba de forma fiable los hechos y, por tanto, no podía responder a las preguntas de los agentes.

El Gobierno británico se disculpó por los asesinatos "injustificados e injustificables" en 2010, después de que una investigación judicial determinó que las víctimas eran inocentes y no habían supuesto ninguna amenaza para el Ejército. (Reporte de Amanda Ferguson, redacción de Padraic Halpin. Edición de Tomasz Janowski. Editado en español por Natalia Ramos)