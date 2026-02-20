Sentencia de Corte Suprema EEUU sobre aranceles plantea nuevas preguntas para la Fed, dice Bostic

WASHINGTON, 20 feb (Reuters) -

La sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos contra los aranceles a la importación impuestos por el Gobierno de Donald Trump plantea nuevas preguntas a los funcionarios de la Reserva Federal que intentan comprender el impacto en los precios y la economía, afirmó el viernes el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic.

"¿Existe la obligación de reembolsar a las empresas que han pagado? si es así, eso supondría una gran perturbación", afirmó Bostic en una comparecencia en Birmingham, Alabama.

"¿Esto hará que las empresas vuelvan a los antiguos modelos de negocio en cuanto al origen de sus suministros? ¿Habrá otro mecanismo para aplicar todos esos aranceles al mismo nivel?".

La Corte Suprema rechazó los aranceles generalizados que Trump aplicó en virtud de una ley destinada a situaciones de emergencia nacional, bloqueando así una de sus afirmaciones más controvertidas sobre su autoridad, en una sentencia con importantes repercusiones para la economía mundial. (Reporte de Howard Schneider. Editado en español por Javier Leira)