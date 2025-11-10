Sentencia sobre la acción legal de Villars en la votación de la FIA, fijada para el 3 de diciembre

PARÍS, 10 de noviembre (Reuters) - Un tribunal francés se pronunciará el 3 de diciembre sobre la candidatura de la piloto suizo-francesa Laura Villars a la presidencia de la Federación Internacional del Automóvil.

El abogado de Villars, Robin Binsard, confirmó la fecha a Reuters el lunes.

La piloto de 28 años anunció su candidatura por sorpresa en septiembre, pero no fue capaz de reunir la lista de posibles vicepresidentes de una lista oficial de 29 antes de la fecha límite del 24 de octubre.

Cada candidato debe nombrar a una persona de todas las regiones, pero en la lista solo hay una sudamericana, la brasileña Fabiana Ecclestone, que ya forma parte del equipo del actual mandatario de la entidad, Mohammed Ben Sulayem.

Un juez de urgencia conoció del asunto en una audiencia del Tribunal Judicial de París.

La elección presidencial de la FIA está prevista para el 12 de diciembre en Tashkent, pero el emiratí Ben Sulayem, que busca un segundo mandato, parece que será el único candidato.

La FIA es el organismo rector de la Fórmula Uno, el Campeonato Mundial de Rally y la Fórmula E, entre otras series. (Reporte de Alan Baldwin en Londres. Editado en español por Natalia Ramos)