El adolescente estadounidense Ethan Crumbley, acusado de matar en un tiroteo a cuatro compa√Īeros de su instituto en el estado de M√≠chigan en noviembre de 2021, ha sido sentenciado este viernes a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

El juez del condado de Oakland, Kwam√© Rowe, le ha impuesto la m√°xima sentencia por un "verdadero acto de terrorismo" que se sald√≥ con la muerte de cuatro estudiantes del Oxford High School, Hana St. Juliana, de 14 a√Īos; Madisyn Baldwin, de 17 a√Īos; Tate Myre, de 16, y Justin Shilling, de 17 a√Īos.

Rowe ha resaltado que el adolescente, que ten√≠a 15 a√Īos cuando llev√≥ a cabo el tiroteo, oblig√≥ a su compa√Īero Shilling a arrodillarse antes de matarle. "Eso es una ejecuci√≥n: eso es tortura", ha dicho, seg√ļn ha recogido la cadena NBC News.

Crumbley se convierte as√≠ en el primer menor en recibir este tipo de sentencia desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos afirmara en un fallo que dos menores condenados por asesinato cuando ten√≠an 14 a√Īos no pod√≠an recibir una cadena perpetua sin tener la posibilidad de acceder a libertad condicional.

"Realmente siento lo que he hecho y lo que les he quitado. No puedo devolvérselo, pero puedo hacer todo lo posible en el futuro para ayudar a otras personas y eso es lo que haré", ha indicado Crumbley antes de recibir la sentencia, ha recogido la cadena CNN.

La Fiscal√≠a del condado de Oakland asegur√≥ que los padres del adolescente ignoraron "las se√Īales de advertencia" y no actuaron a pesar de conocer algunos de las "perturbadores" preferencias de su hijo, como torturar animales o ver v√≠deos de extrema violencia.

Los padres, que en un primer momento fueron declarados como fugitivos hasta su detención, le regalaron la pistola semiautomática con la que efectuó los disparos y desoyeron las advertencias de la escuela sobre el errático comportamiento de su hijo.