Sentencian a 21 años de cárcel a agresor de desfile de Liverpool por arrollar aficionados con su coche

LONDRES, 16 dic (Reuters) - Un británico que hirió a más de 130 personas al arrollar con su automóvil a una multitud de hinchas del Liverpool durante el desfile por el título en la Premier League en mayo fue condenado el martes a 21 años y medio de cárcel, tras admitir 31 cargos penales por el incidente.

Paul Doyle arrolló a la masa de aficionados -atropellando a adultos y niños, que rebotaron contra su vehículo o fueron arrastrados a su paso- simplemente porque perdió la paciencia, dijo la fiscalía.

El mes pasado se declaró culpable de nueve cargos de lesiones graves intencionadas y 17 de tentativa de lesiones graves.

El fiscal Paul Greaney dijo el lunes que Doyle era "un hombre furioso cuya ira se había adueñado completamente de él" cuando hirió a 134 personas, entre ellas ocho niños, generando horror en "un día de alegría".

Su abogado, Simon Csoka, dijo ante el tribunal que Doyle estaba "arrepentido, avergonzado y profundamente apenado".

Doyle, de 54 años, se sentó en el banquillo de los acusados en Liverpool Crown Court mientras el juez Andrew Menary decía: "Es casi imposible comprender cómo cualquier persona actuar como lo hizo él. Conducir un vehículo hacia una multitud de peatones con tal persistencia y desprecio por la vida humana es algo que desafía la comprensión".

Greaney dijo el lunes ante el tribunal que cerca de un millón de personas habían acudido a celebrar el vigésimo título de liga del Liverpool, viendo un desfile en autobús descubierto en el que aparecían el equipo y su personal con el trofeo de la Premier League.

Doyle condujo hasta el centro de la ciudad para recoger a unos amigos que ya habían asistido al desfile. Cerca de las seis de la tarde, en un atropello que duró 77 segundos, se abalanzó sobre la multitud mientras gritaba, insultaba y hacía sonar el claxon.

