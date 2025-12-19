Sentencian a pena máxima a acusados de asaltar fuerte militar en Venezuela

Un tribunal venezolano sentenció a la pena máxima de 30 años de cárcel a 23 personas acusadas de participar en el asalto a un fuerte militar en 2017, informó el viernes una ONG que siguió el caso.

El grupo, conformado por civiles y tres militares disidentes, atacó el Fuerte Paramacay en el estado Carabobo (centro-norte) el 6 de agosto de ese año.

Del lugar sustrajeron 500 fusiles, además de bayonetas, granadas y pistolas. Tras enfrentarse con los uniformados que custodiaban las instalaciones durante más de tres horas, dos de los atacantes fueron abatidos, ocho detenidos, y el resto escapó con las armas.

El grupo estaba comandado por el excapitán de la Fuerza Armada Juan Carlos Caguaripano, quien fue capturado poco después y figura en la lista de los condenados.

Caguaripano permanecía en el exilio tras ser expulsado en 2014 de la Fuerza Armada por rebelión y traición. Ya estaba de vuelta en el país al momento del asalto.

"El fallo se dio en medio de un proceso que desatendió en todas sus partes las normas del debido proceso", denunció la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. "La severidad de la condena pierde su legitimidad moral cuando no se sustenta en garantías procesales sólidas".

"Este fallo no es un evento aislado, sino que se inscribe en un patrón sistemático donde la forma jurídica se mantiene solo como una fachada", añadió.

Del total, 17 cumplieron ya ocho años en prisión a la espera del fallo. El tribunal revocó un beneficio de libertad condicional contra otros seis a quienes sentenció igualmente a la pena máxima.

La fiscalía no respondió de inmediato a un pedido de comentario de la AFP.

Organizaciones de derechos humanos denuncian con frecuencia violaciones al proceso judicial en los casos políticos. La ONG especializada Foro Penal cuenta 902 "presos políticos", incluidos 174 militares.